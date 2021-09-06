Лингард – о праздновании гола в стиле Роналду: «Небольшой приветственный подарок»

В пятом туре европейского отбора ЧМ-2022 Англия разгромила Андорру со счетом 4:0.

В трех из четырех голов поучаствовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард – два забитых мяча и один ассист.

Первое взятие ворот английский хавбек отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

«Это небольшой приветственный подарок для Криштиану. Он быстро освоится и поможет команде в этом сезоне», – объяснил свой поступок Лингард.

Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.

Лингард забил за сборную Англии впервые с ноября 2018 года.