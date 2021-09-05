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    Лингард – о праздновании гола в стиле Роналду: «Небольшой приветственный подарок»

    В пятом туре европейского отбора ЧМ-2022 Англия разгромила Андорру со счетом 4:0.

    В трех из четырех голов поучаствовал полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард – два забитых мяча и один ассист.

    Первое взятие ворот английский хавбек отпраздновал в стиле Криштиану Роналду.

    «Это небольшой приветственный подарок для Криштиану. Он быстро освоится и поможет команде в этом сезоне», – объяснил свой поступок Лингард.

    • Роналду вернулся в «МЮ» в конце августа.
    • Лингард забил за сборную Англии впервые с ноября 2018 года.

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    Источник: Metro

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