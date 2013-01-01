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    Песьяков покинул расположение сборной России. Это решение Кафанова

    Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение сборной России. Решение вернуть голкипера в клуб принял тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

    «На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей.

    Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», – сказал Кафанов.

    • Песьяков не попал в заявку сборной на матч с Хорватией (0:0).
    • В составе национальной команды осталось четыре голкипера.

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    Источник: сайт РФС

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +931

      Alex Y 14 минут назад

      Зря в Москву летал)

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