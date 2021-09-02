Песьяков покинул расположение сборной России. Это решение Кафанова

Вратарь «Ростова» Сергей Песьяков покинул расположение сборной России. Решение вернуть голкипера в клуб принял тренер вратарей национальной команды Виталий Кафанов.

«На первом этапе подготовительного сбора для выбора «первого номера» на матч с Хорватией мы хотели посмотреть в деле как можно больше вратарей.

Сергея я хорошо знаю по работе в клубе. И сейчас, когда осталось два матча, и уже более-менее понятна ситуация, было принято решение вернуть его в «Ростов», чтобы он там продолжал тренироваться. Остальные вратари останутся до конца этого сбора», – сказал Кафанов.