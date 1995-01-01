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    Газизов: «С финансами в «Уфе» непросто уже давно, история длится полтора года»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.

    — С финансами у нас непросто уже давно, история длится полтора года. Новый спонсор? Давайте я оставлю данный вопрос без комментариев.

    — Существует ли вероятность того, что «Уфа» не поедет на матч седьмого тура РПЛ с «Сочи»?

    — Оставлю всe без комментариев. Надеюсь, что у нас всe в ближайшем времени нормализуется, так как мы уже давно работаем в таких обстоятельствах.

    • По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.

    «Уфа» может задержать зарплату игрокам, чтобы попасть на гостевой матч с «Сочи»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 13:17
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8015

      САДЫЧОК 23 минуты назад

      Конечно не просто ! Один Газизов сколько себе бабла берет !!!

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