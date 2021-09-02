Газизов: «С финансами в «Уфе» непросто уже давно, история длится полтора года»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал финансовую ситуацию в клубе.
— С финансами у нас непросто уже давно, история длится полтора года. Новый спонсор? Давайте я оставлю данный вопрос без комментариев.
— Существует ли вероятность того, что «Уфа» не поедет на матч седьмого тура РПЛ с «Сочи»?
— Оставлю всe без комментариев. Надеюсь, что у нас всe в ближайшем времени нормализуется, так как мы уже давно работаем в таких обстоятельствах.
- По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
- «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.
«Уфа» может задержать зарплату игрокам, чтобы попасть на гостевой матч с «Сочи»
Источник: «Матч ТВ»