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    «Уфа» может задержать зарплату игрокам, чтобы попасть на гостевой матч с «Сочи»

    «Уфа» столкнулась с финансовыми проблемами, из-за которых оказался под угрозой срыва матч седьмого тура РПЛ против «Сочи».

    По информации «Бизнес Online», клуб может впервые в своей истории задержать зарплаты футболистам.

    Если этого не сделать, то команда рискует не попасть на игру с «Сочи» 12 сентября.

    «Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

    • По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
    • «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.

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    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 12:52
    Комментарии3
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      Рейтинг: +928

      Alex Y 10 минут назад

      А где их новые супер спонсоры

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      Рейтинг: +8015

      САДЫЧОК 14 минут назад

      Газизоа всё проел !!!!!

      0
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      Рейтинг: +545

      RJM555 1 час назад

      поделись газиз спартаковскими деньгами

      0
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