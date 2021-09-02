«Уфа» может задержать зарплату игрокам, чтобы попасть на гостевой матч с «Сочи»

«Уфа» столкнулась с финансовыми проблемами, из-за которых оказался под угрозой срыва матч седьмого тура РПЛ против «Сочи».

По информации «Бизнес Online», клуб может впервые в своей истории задержать зарплаты футболистам.

Если этого не сделать, то команда рискует не попасть на игру с «Сочи» 12 сентября.

«Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.