«Уфа» может задержать зарплату игрокам, чтобы попасть на гостевой матч с «Сочи»

«Уфа» столкнулась с финансовыми проблемами, из-за которых оказался под угрозой срыва матч седьмого тура РПЛ против «Сочи».
По информации «Бизнес Online», клуб может впервые в своей истории задержать зарплаты футболистам.
Если этого не сделать, то команда рискует не попасть на игру с «Сочи» 12 сентября.
«Ситуация непростая. Пока задержек нет, но исключать ничего нельзя», – сказал генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.
- По итогам 6 туров башкирцы идут на 13-м месте в РПЛ.
- «Уфа» опережает зону вылета на 1 очко.
Источник: «Бизнес Online»