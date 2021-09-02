Карпин – о Захаряне: «Для 18-летнего парня он выглядел здорово»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче четвертого тура квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

«Для 18-летнего парня он выглядел здорово, вообще не проседал. Немножко помешало стремление сыграть побыстрее в атаку. Не Захаряна – всей команды. Это выразилось в потерях мяча», – сказал Карпин.

Россия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0.

18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.

Более молодым дебютантом сборной России, чем Захарян, был только Акинфеев

Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»