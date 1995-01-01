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    Карпин – о Захаряне: «Для 18-летнего парня он выглядел здорово»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин оценил игру полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в матче четвертого тура квалификации ЧМ-2022 против Хорватии.

    «Для 18-летнего парня он выглядел здорово, вообще не проседал. Немножко помешало стремление сыграть побыстрее в атаку. Не Захаряна – всей команды. Это выразилось в потерях мяча», – сказал Карпин.

    • Россия сыграла вничью с Хорватией со счетом 0:0.
    • 18-летний хавбек начал в старте, а на 70-й минуте уступил место на поле Денису Черышеву.

    Более молодым дебютантом сборной России, чем Захарян, был только Акинфеев

    Захарян: «Эмоции хорошие. Доволен дебютом за сборную»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 12:38
    Комментарии4
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      Рейтинг: +46486

      MaxRnD 1 час назад

      Можно и нужно было дать парню доиграть до конца матча

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1021

      Enter2006 1 час назад

      Арсену успешной карьеры! Не звездись только, бейся, всё в твоих руках!!! И ногах ))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +207

      Евгений Лесников 1 час назад

      В данном случае полностью согласен с оценкой игры Карпиным своего молодого игрока ...Только бы талантливый парень не поймал раннюю "звезду" ! А так здоровья и удачи все нашим сборникам,вчера они хорошо смотрелись во во встрече с сильным соперником,на мой скромный взгляд.

      0
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      Рейтинг: +5953

      Томик > Евгений Лесников 50 минут назад

      Да вроде бы взгляд осмысленный - на дурачка не похож. Бакаевщиной страдать не должен.

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