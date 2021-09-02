Влашич: «Обновленная сборная России смотрелась живо. Играть против нее было непросто»

Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался после ничьей с Россией в матче четвертого тура отбора ЧМ-2022.
«Я отыграл в России три хороших года своей карьеры, так что у меня останутся хорошие воспоминания. Но сегодня, полагаю, нужно было играть лучше и побеждать.
Эта обновленная сборная России смотрелась живо и вполне нормально – играть против нее было непросто», – сказал Влашич.
- Хорват с 2018 года выступал за ЦСКА.
- На этой неделе он перешел в «Вест Хэм».
- Для российской сборной этот матч стал дебютным под руководством Валерия Карпина.
Источник: Официальный сайт УЕФА