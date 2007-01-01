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    Влашич: «Обновленная сборная России смотрелась живо. Играть против нее было непросто»

    Полузащитник сборной Хорватии Никола Влашич высказался после ничьей с Россией в матче четвертого тура отбора ЧМ-2022.

    «Я отыграл в России три хороших года своей карьеры, так что у меня останутся хорошие воспоминания. Но сегодня, полагаю, нужно было играть лучше и побеждать.

    Эта обновленная сборная России смотрелась живо и вполне нормально – играть против нее было непросто», – сказал Влашич.

    • Хорват с 2018 года выступал за ЦСКА.
    • На этой неделе он перешел в «Вест Хэм».
    • Для российской сборной этот матч стал дебютным под руководством Валерия Карпина.

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    Источник: Официальный сайт УЕФА

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