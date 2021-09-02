Гилерме: «Не считаю себя вратарем номер один в сборной России»

Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался о своем положении в сборной России.

Натурализованный бразилец сыграл за команду впервые с ноября 2020 года.

Он вышел в старте на дебютный матч нового главного тренера сборной Валерия Карпина .

. Голкипер полностью провел игру с Хорватией и не пропустил.

«Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов (тренер вратарей сборной – примечание «Бомбардира») после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать.

Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один», – сказал Гилерме.

Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»