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    Гилерме: «Не считаю себя вратарем номер один в сборной России»

    Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался о своем положении в сборной России.

    • Натурализованный бразилец сыграл за команду впервые с ноября 2020 года.
    • Он вышел в старте на дебютный матч нового главного тренера сборной Валерия Карпина.
    • Голкипер полностью провел игру с Хорватией и не пропустил.

    «Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов (тренер вратарей сборной – примечание «Бомбардира») после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

    Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать.

    Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один», – сказал Гилерме.

    Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Сегодня, 09:28
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1774

      Январь 59 10 минут назад

      Сегодня хорошие вратари есть в России. Это и Максименко и Дюпин и Лантратов, и Сафонов. А вот последнего защитника, таким как были Балтача, Чивадзе нет. Таких опорников как Гаврилов, Кипиани- тоже нет(последнего надежного опрника помню И. Денисов), да и в нападении таких как Блохин, Шенгелия , Протасов сегодня тоже нет. Беда нашего футбола , это стадные тренировки. Всех под одну гребенку, а хорошего форварда , опорника, защитника-не ждать а воспитывать нужно с детства. Как только в детстве у какого то игрока появились первые задатки агрессивного форварда, его нужно развивать, а большинство тренеров вообще не уделяют время личностям, особенно в детском футболе. Помню как на тренировке один детский тренер сказал одному из мальчишек :"Какой смысл тебя учить играть твоя фамилия что(называет свою фамилию), если бы ты был (называет опять свою фамилию) ты бы и так все понял.

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      Рейтинг: +1014

      Enter2006 30 минут назад

      И правильно делаешь, вызывайте Лантратова!

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