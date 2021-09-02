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  • Гилерме: «Не считаю себя вратарем номер один в сборной России»

Гилерме: «Не считаю себя вратарем номер один в сборной России»

2 сентября 2021, 09:28
8

Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался о своем положении в сборной России.

  • Натурализованный бразилец сыграл за команду впервые с ноября 2020 года.
  • Он вышел в старте на дебютный матч нового главного тренера сборной Валерия Карпина.
  • Голкипер полностью провел игру с Хорватией и не пропустил.

«Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов (тренер вратарей сборной – примечание «Бомбардира») после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.

Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать.

Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один», – сказал Гилерме.

Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»

Источник: «Матч ТВ»
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия Хорватия Гилерме
Комментарии (8)
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Enter2006
1630566476
И правильно делаешь, вызывайте Лантратова!
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Январь 59
1630567664
Сегодня хорошие вратари есть в России. Это и Максименко и Дюпин и Лантратов, и Сафонов. А вот последнего защитника, таким как были Балтача, Чивадзе нет. Таких опорников как Гаврилов, Кипиани- тоже нет(последнего надежного опрника помню И. Денисов), да и в нападении таких как Блохин, Шенгелия , Протасов сегодня тоже нет. Беда нашего футбола , это стадные тренировки. Всех под одну гребенку, а хорошего форварда , опорника, защитника-не ждать а воспитывать нужно с детства. Как только в детстве у какого то игрока появились первые задатки агрессивного форварда, его нужно развивать, а большинство тренеров вообще не уделяют время личностям, особенно в детском футболе. Помню как на тренировке один детский тренер сказал одному из мальчишек :"Какой смысл тебя учить играть твоя фамилия что(называет свою фамилию), если бы ты был (называет опять свою фамилию) ты бы и так все понял.
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Томик
1630576922
"Понимание" - это слово из усатой эпохи. Мурашки пробежали. Хорошо отыграл вчера. Когда ногами выбивал на выходе - Сафонов бы из сетки вынимал.
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Nayturs
1630597631
Все правильно и честно, Гилерме по отдельным моментам уступает своим конкурентам, но у него за плечами опыт игры в еврокубках, мало ошибок в чемпионате поэтому его Кафанов и поставил. Собственно он и сыграл нормально
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