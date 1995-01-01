Гилерме: «Не считаю себя вратарем номер один в сборной России»

Сегодня хорошие вратари есть в России. Это и Максименко и Дюпин и Лантратов, и Сафонов. А вот последнего защитника, таким как были Балтача, Чивадзе нет. Таких опорников как Гаврилов, Кипиани- тоже нет(последнего надежного опрника помню И. Денисов), да и в нападении таких как Блохин, Шенгелия , Протасов сегодня тоже нет. Беда нашего футбола , это стадные тренировки. Всех под одну гребенку, а хорошего форварда , опорника, защитника-не ждать а воспитывать нужно с детства. Как только в детстве у какого то игрока появились первые задатки агрессивного форварда, его нужно развивать, а большинство тренеров вообще не уделяют время личностям, особенно в детском футболе. Помню как на тренировке один детский тренер сказал одному из мальчишек :"Какой смысл тебя учить играть твоя фамилия что(называет свою фамилию), если бы ты был (называет опять свою фамилию) ты бы и так все понял.
Вратарь «Локомотива» Гилерме высказался о своем положении в сборной России.
- Натурализованный бразилец сыграл за команду впервые с ноября 2020 года.
- Он вышел в старте на дебютный матч нового главного тренера сборной Валерия Карпина.
- Голкипер полностью провел игру с Хорватией и не пропустил.
«Узнал, что я буду играть, за один день до игры. Вчера вечером Кафанов (тренер вратарей сборной – примечание «Бомбардира») после ужина позвал меня и дал знать, что я буду играть. Раньше не было понимания, что именно я выйду на поле против Хорватии.
Лично со мной Карпин перед игрой не общался. Не считаю себя вратарем номер один в сборной, потому что нужно каждый день доказывать.
Не могу расслабляться, вместе со мной много хороших вратарей, которые ждут своего шанса. Не считаю, что я номер один», – сказал Гилерме.
Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»