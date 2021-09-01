Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Он сказал, что вратаря выбирал Виталий Кафанов.

«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гилерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.

Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно», – сказал Карпин.