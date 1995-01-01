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    Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»

    Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Он сказал, что вратаря выбирал Виталий Кафанов.

    «Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.

    Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гилерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.

    Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно», – сказал Карпин.

    • «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
    • Россия в случае победы возглавит группу.
    • Сборная России ни разу в истории не побеждала хорватов (всего 4 матча).

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Sportbox

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