Карпин: «Мне не очень интересно, почему Кафанов на матч с Хорватией выбрал Гилерме»

Главный тренер сборной России Валерий Карпин выступил перед матчем отборочного цикла ЧМ-2022 против Хорватии. Он сказал, что вратаря выбирал Виталий Кафанов.
«Предстартовое волнение и мандраж присутствуют. Это нормальное состояние перед игрой.
Гилерме будет в воротах. Зачем мне объяснения, почему? Кафанов выбрал его. Почему именно Гилерме? Это надо спрашивать у Виталия Витальевича. Я не спрашивал, потому что мне не очень интересно.
Мотивационная речь не готова. Я считаю, что ничего не нужно», – сказал Карпин.
- «Бомбардир» ведет прямую текстовую трансляцию встречи в «Лужниках».
- Россия в случае победы возглавит группу.
- Сборная России ни разу в истории не побеждала хорватов (всего 4 матча).
Источник: Sportbox