Ловрен: «Перешел в «Зенит», чтобы выходить в плей-офф ЛЧ. Это самый популярный российский клуб в Европе»

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

– Давай вернeмся к «Зениту». Впереди — Лига чемпионов. В последние сезоны с результатами там есть проблемы. Почему?

– Ох… Причин много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьeзной борьбе, но Лига чемпионов — другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается.

В Лиге чемпионов всe совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всe — три очка у соперника. Единственный выход, на мой взгляд — максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов.

Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас — топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата.

– В этом сезоне получится улучшить результаты?

– Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. «Зенит» ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы.

Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион. Так что, это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.

– «Зенит» сыграет с топами. Это хорошо для тебя?

– Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле.

– Выйти в евровесну для «Зенита» реально?

– Всe возможно. Я очень верю в нашу команду и в уровень игроков. Но нам надо работать вместе. Футбол — это о команде, а не об индивидуальных навыках, хотя они тоже важны. Мы должны бороться друг за друга и быть сплочeнными. И обязательно должны учиться на своих ошибках. В футболе всего 90 минут, и за это время всe возможно. Я верю в нашу команду.