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    Ловрен: «Перешел в «Зенит», чтобы выходить в плей-офф ЛЧ. Это самый популярный российский клуб в Европе»

    Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

    – Давай вернeмся к «Зениту». Впереди — Лига чемпионов. В последние сезоны с результатами там есть проблемы. Почему?

    – Ох… Причин много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьeзной борьбе, но Лига чемпионов — другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается.

    В Лиге чемпионов всe совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всe — три очка у соперника. Единственный выход, на мой взгляд — максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов.

    Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас — топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата.

    – В этом сезоне получится улучшить результаты?

    – Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. «Зенит» ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы.

    Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион. Так что, это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.

    – «Зенит» сыграет с топами. Это хорошо для тебя?

    – Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле.

    – Выйти в евровесну для «Зенита» реально?

    – Всe возможно. Я очень верю в нашу команду и в уровень игроков. Но нам надо работать вместе. Футбол — это о команде, а не об индивидуальных навыках, хотя они тоже важны. Мы должны бороться друг за друга и быть сплочeнными. И обязательно должны учиться на своих ошибках. В футболе всего 90 минут, и за это время всe возможно. Я верю в нашу команду.

    • «Зенит» сыграет в одной группе с «Мальме», «Челси» и «Ювентусом».
    • В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
    • Петербуржцы сейчас лидируют в РПЛ.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8929

      Cleaner 6 минут назад

      В плей-офф ЧЛ??? Отберите у Ловрена ТРАНКВИЛИЗАТОРЫ!!!

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      Рейтинг: +3163

      Дедуктор 10 минут назад

      Хорошие, правильные слова Ловрен озвучил. А насчет концентрации-мобилизации ... давно предлагаю. Старайтесь в каждом матче побеждать с крупным счетом. Как это делают в своих очень средненьких чемпионатах Аякс с ПСВ, Селтик с Глазго, Бенфика с Порту, Брюгге, Славия и т.п.. Такое максималистское отношение к делу будет вести к прогрессу даже в матчах с хилыми соперниками. Те, кстати, тоже могут нехило взбодриться, проигрывая 0:5. И, хучь, минут на 15-20 дать бой.

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      Рейтинг: +6113

      nik55 11 минут назад

      Это самый популярный российский клуб в Европе----не смеши народ

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      Рейтинг: +3842

      ziborock 34 минуты назад

      Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет!

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      Рейтинг: +27368

      VVM1964 52 минуты назад

      Эх - тебя ждет разочарование (((

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