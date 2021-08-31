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  • Ловрен: «Перешел в «Зенит», чтобы выходить в плей-офф ЛЧ. Это самый популярный российский клуб в Европе»

Ловрен: «Перешел в «Зенит», чтобы выходить в плей-офф ЛЧ. Это самый популярный российский клуб в Европе»

31 августа 2021, 10:56
13

Защитник «Зенита» Деян Ловрен поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов.

– Давай вернeмся к «Зениту». Впереди — Лига чемпионов. В последние сезоны с результатами там есть проблемы. Почему?

– Ох… Причин много. И о них можно говорить долго. Мы играем в чемпионате России, побеждаем конкурентов, иногда в серьeзной борьбе, но Лига чемпионов — другой уровень. В России мы можем пропустить первыми, но почти всегда уверены, что скоро отыграемся. Поэтому ценность того же пропущенного гола уменьшается.

В Лиге чемпионов всe совсем по-другому. Мы пропускаем и, имея лучшую атаку в России, не можем отыграться. И всe — три очка у соперника. Единственный выход, на мой взгляд — максимальная концентрация. В каждом матче, на каждой тренировке мы должны выкладываться на 100 процентов.

Нужно забыть о том, что существуют сильные и слабые соперники. Все они для нас — топ-уровень. Нужно играть каждую игру в чемпионате и Лиге чемпионов как последнюю. Только в этом случае получится изменить менталитет и добиться результата.

– В этом сезоне получится улучшить результаты?

– Я надеюсь на это. Шансы есть всегда. Я приехал сюда, чтобы сделать что-то важное для «Зенита». Чтобы клуб не просто выходил в Лигу чемпионов, но и проходил в плей-офф. Хочу, чтобы все уважали нас. «Зенит» ведь самый популярный, титулованный и сильный из российских клубов в Европе в последние годы.

Плюс у нас в Петербурге уникальный стадион. Так что, это для нас дополнительная ответственность. Хочу, чтобы нас любили и нами восхищались не только в России, но и во всей Европе.

– «Зенит» сыграет с топами. Это хорошо для тебя?

– Думаю, каждый футболист хорошего уровня хочет играть с топами. Поэтому да, я хочу сыграть с большими командами в Лиге чемпионов. Не только сыграть, но и добиться результата. Но понимаю, что мы должны для этого очень много тренироваться и биться с ними на поле.

– Выйти в евровесну для «Зенита» реально?

– Всe возможно. Я очень верю в нашу команду и в уровень игроков. Но нам надо работать вместе. Футбол — это о команде, а не об индивидуальных навыках, хотя они тоже важны. Мы должны бороться друг за друга и быть сплочeнными. И обязательно должны учиться на своих ошибках. В футболе всего 90 минут, и за это время всe возможно. Я верю в нашу команду.

  • «Зенит» сыграет в одной группе с «Мальме», «Челси» и «Ювентусом».
  • В двух последних розыгрышах Лиги чемпионов «Зенит» занимал в группе последнее место.
  • Петербуржцы сейчас лидируют в РПЛ.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Зенит Ловрен Деян
Комментарии (13)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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VVM1964
1630397260
Эх - тебя ждет разочарование (((
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ziborock
1630398384
Сколько не говори "халва" - во рту слаще не станет!
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nik55
1630399730
Это самый популярный российский клуб в Европе----не смеши народ
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Дедуктор
1630399781
Хорошие, правильные слова Ловрен озвучил. А насчет концентрации-мобилизации ... давно предлагаю. Старайтесь в каждом матче побеждать с крупным счетом. Как это делают в своих очень средненьких чемпионатах Аякс с ПСВ, Селтик с Глазго, Бенфика с Порту, Брюгге, Славия и т.п.. Такое максималистское отношение к делу будет вести к прогрессу даже в матчах с хилыми соперниками. Те, кстати, тоже могут нехило взбодриться, проигрывая 0:5. И, хучь, минут на 15-20 дать бой.
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Блямба
1630401366
-Умное лицо, это ещё - не признак ума, господа. Все глупости в штрафной площади делаются именно с таким выражением лица.
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mihail200606
1630402198
Не туда перешёл...
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Иван Петров 1986
1630410416
Еще один балабол появился у бомжей.
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xakep01
1630419546
бедненьких спартачей задело, они еще и вправду думают, что их клуб популярный
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bomilazdeshnii
1630420717
Я ЕЩЕ раз ПРОШУ!!!!! футболистов: не давайте интервью, ну не ваше ЭТО. Право, стремно читать.
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