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    Агент Холанда Райола – в переговорах с «ПСЖ»

    «ПСЖ» вступил в переговоры с агентом форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда Мино Райолой. Французы планируют купить игрока, если они потеряют Килиана Мбаппе.

    Однако «Боруссия» не планирует продавать норвежца в текущее окно, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.

    • «ПСЖ» готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро.
    • 21-летний уроженец Лидса в текущем сезоне Бундеслиги провел 3 матча, забил столько же голов и сделал столько же результативных пасов.
    • Мбаппе планирует подписать «Реал».

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    Источник: твиттер Transfer News Live

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