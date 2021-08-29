Агент Холанда Райола – в переговорах с «ПСЖ»

«ПСЖ» вступил в переговоры с агентом форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда Мино Райолой. Французы планируют купить игрока, если они потеряют Килиана Мбаппе.
Однако «Боруссия» не планирует продавать норвежца в текущее окно, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.
- «ПСЖ» готов заплатить за Холанда 200 миллионов евро.
- 21-летний уроженец Лидса в текущем сезоне Бундеслиги провел 3 матча, забил столько же голов и сделал столько же результативных пасов.
- Мбаппе планирует подписать «Реал».
Источник: твиттер Transfer News Live