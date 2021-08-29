Агент Холанда Райола – в переговорах с «ПСЖ»

«ПСЖ» вступил в переговоры с агентом форварда «Боруссии» Д Эрлинга Холанда Мино Райолой. Французы планируют купить игрока, если они потеряют Килиана Мбаппе.

Однако «Боруссия» не планирует продавать норвежца в текущее окно, пишет Transfer News Live со ссылкой на немецкую газету Bild.