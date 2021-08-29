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Сутормин вызван в сборную России вместо Петрова

29 августа 2021, 11:15
20

На сборе России перед сентябрьскими матчами отбора ЧМ-2022 замена. В команду вызывается игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведeнного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.

Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодара» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.

  • Сутормин впервые прибудет в сборную.
  • В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
  • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией.

Источник: телеграм-канал сборной России
Россия. Премьер-лига Отборочные матчи к ЧМ. Европа Зенит Краснодар Россия Сутормин Алексей Петров Сергей
Комментарии (20)
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alex1951
1630225163
На наших помутневших ,от горя ,глазах , рождается Команда-Победитель!
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Сильвербой
1630225391
Лавочника в сборную!? Неужели никого достойнее не нашлось???? Только же сам говорил, что бы попасть в сборную, игрок должен играть в клубе!!!! Пиз...бол??? Ждем онаниста следующим заходом!
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житель СПб
1630225966
О, зенитовцы пошли один за другим! Почти уверен, что так и до Дзюбы дойдет. А по серьезному - вторая травма на сборах за пару дней - не много ли?! Сразу вспоминается, что врачей сборной выгнали...
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portero
1630226929
Только начал восстанавливаться и опять....
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Блямба
1630228201
Нормальная тема. Зенитовец сегодня,зенитовец-всегда! Бывшего на нынешнего поменять-одно удовольствие.
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Давид59
1630230773
Не думаю, что его Карпин на поле выпустит. Сутормин и в Зените 90% времени на лавке проводит.
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Томик
1630234276
"Сутормин вызван в сборную" Это анекдот?
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alex1951
1630250659
На наших помутневших ,от горя ,глазах , рождается Команда-Победитель! В бой идет будущее Великой России!
Ответить
Edward52
1630480400
шанс на ничью есть, но маленький.
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