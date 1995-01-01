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    Сутормин вызван в сборную России вместо Петрова

    На сборе России перед сентябрьскими матчами отбора ЧМ-2022 замена. В команду вызывается игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

    «Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведeнного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.

    Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодара» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.

    • Сутормин впервые прибудет в сборную.
    • В сезоне РПЛ игрок провел 6 матчей, забил 2 гола, сделал результативный пас.
    • 1 сентября Россия сыграет с Хорватией.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал сборной России

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    Сегодня, 11:15
    Комментарии7
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      Рейтинг: +51033

      portero 3 минуты назад

      Только начал восстанавливаться и опять....

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9677

      житель СПб 19 минут назад

      О, зенитовцы пошли один за другим! Почти уверен, что так и до Дзюбы дойдет.
      А по серьезному - вторая травма на сборах за пару дней - не много ли?! Сразу вспоминается, что врачей сборной выгнали...

      1
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      Рейтинг: +7250

      Сильвербой 28 минут назад

      Лавочника в сборную!? Неужели никого достойнее не нашлось???? Только же сам говорил, что бы попасть в сборную, игрок должен играть в клубе!!!! Пиз...бол??? Ждем онаниста следующим заходом!

      2
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      Рейтинг: +1472

      tarasofka > Сильвербой 8 минут назад

      может он и не был бы лавочником - но в зените на его позиции играет малком, вместо которого он постоянно выходит под конец матча. и иногда даже забивает.

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      Рейтинг: +1205

      Хейтер Аларм > tarasofka 6 минут назад

      если бы да кабы...

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      Рейтинг: +1472

      tarasofka > Хейтер Аларм 5 минут назад

      как ни крути: но дезеув - легенда спартака.

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      Рейтинг: +9542

      alex1951 32 минуты назад

      На наших помутневших ,от горя ,глазах ,
      рождается Команда-Победитель!

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