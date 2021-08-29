Сутормин вызван в сборную России вместо Петрова

На сборе России перед сентябрьскими матчами отбора ЧМ-2022 замена. В команду вызывается игрок «Зенита» Алексей Сутормин.

«Во время вчерашней тренировки Сергей Петров получил травму правой голени. По результатам проведeнного осмотра и дополнительного обследования было выявлено повреждение мышц голени, которое не позволит полноценно готовиться к предстоящим играм.

Тренерским и медицинским штабами сборной команды совместно с врачами «Краснодара» принято решение о продолжении лечения футболиста в условиях клуба», – сказал врач сборной Владимир Хайтин.