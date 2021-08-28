«Лион» близок к договоренности по трансферу Азмуна

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Французы уже договорились с футболистом и близки к соглашению с российским клубом.

Сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро без учета бонусов. В Азмуне заинтересован главный тренер «Лиона» Петер Бош.

«Зенит» планирует до конца трансферного окна найти замену Азмуну.

В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.

Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.

Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»