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    «Лион» близок к договоренности по трансферу Азмуна

    Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Французы уже договорились с футболистом и близки к соглашению с российским клубом.

    Сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро без учета бонусов. В Азмуне заинтересован главный тренер «Лиона» Петер Бош.

    «Зенит» планирует до конца трансферного окна найти замену Азмуну.

    • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
    • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
    • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

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    Источник: L'Equipe

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    28.08.2021 22:05
    Комментарии29
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    • ...
      Рейтинг: +9669

      житель СПб 1 час назад

      А зачем продавать блестящего игрока в 1,5 раза ниже рыночной цены? Мне непонятно. В Европе цены на таких игроков - 20-50 млн.

      0
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      ...
      Рейтинг: +9421

      Вомбат > житель СПб 1 час назад

      А Влашича надо продавать зачем вам тоже непонятно? Он в позапрошлом сезоне был вообще-то лучшим игроком РПЛ. В прошлом уже одним из лучших, но не лучшим. В этом сезоне он просто не игрок. Так будет и с Азмуном, если он увидит, что с ним не считаются. Другое дело, что 15 млн это себя не уважать. Если дадут 20, Зенит его продаст и купит Винисиуса, которого сейчас продают именно за 20. С тем, говорят, Зенит уже по-тихому доворился.

      1
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      Рейтинг: +3733

      Semenycch > Вомбат 22 минуты назад

      Влашич был лучшим игроком?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9669

      житель СПб > Вомбат 20 минут назад

      Ну так я и пишу, что дешевле 20 - продавать неправильно! Я не говорю, что вообще не надо отпускать и держать через силу.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +898

      Alex Y 1 час назад

      А кто забивать то будет , что Дзюба)))

      1
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      Рейтинг: +14164

      Garrincha58 1 час назад

      узнав жеребьёвку ЛЧ в Зените решили срочно продать Азмуна так как что с ним что без него всё равно труба румынам

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2294

      FRZZ 1 час назад

      Зениту нужно повышать ему зарплату в 2 раза и пусть не уходит никуда. В данное время он самый сильный игрок российского чемпионата.
      Что такое для Газпрома 15 млн., зачем они ему? Лучше оставить Азмуна. Кого Зенит купит вместо его? И времени мало до игр группового этапа ЛЧ и не факт, что новый нам. заиграет.

      4
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      ...
      Рейтинг: +299

      Sancho010365 > FRZZ 1 час назад

      Без обид. Пусть идёт, раз тренер Лиона в нём заинтересован и если он сам хочет, деньги не в счёт как в песне Игоря Николаева. Не верю я в Зенит в этом году в ЛЧ. Пусть я ошибаюсь.

      1
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      ...
      Рейтинг: +3216

      PAREVG. > FRZZ 1 час назад

      Его надо отпустить, удерживать его в РПЛ - преступно. Он реально лучший игрок РПЛ, и вполне способен из Лиона через сезон - два заиграть в топ клубе.
      А если ему прибавить ЗП, и деньгами привязать к Зениту - он просто угробит свою карьеру.Здесь он вне конкуренции. и соответственно, с каждым трансферным окном, оставаясь в РПЛ, он будет деградировать как игрок.

      2
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      Рейтинг: +3216

      PAREVG. > FRZZ 1 час назад

      А про ЛЧ и говорить нечего, что с Сердаром. что без него, в лучшем случае 3 место, в прошлом сезоне группа была куда легче - итог известен. В РПЛ- тоже самое. что с ним что без него у Зенита нет соперников.

      1
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      ...
      Рейтинг: +9421

      Вомбат > FRZZ 1 час назад

      Ему был предложен контракт именно с таким повышением. Он его не подписал.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +873

      Сергей Каспийский 2 часа назад

      15 млн - маловато, лучше продлить с Азмуном контракт еще на 3 года

      4
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    • ...
      Рейтинг: +7410

      playsh 2 часа назад

      Зенька свихнулась,разве можно такого игрока продавать,сами что делать будут?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13425

      Persona_non_Grata > playsh 1 час назад

      А Дзюба то как скучать будет )))

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7410

      playsh > Persona_non_Grata 1 час назад

      Дзюбло свихнётся,не иначе...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25015

      пьяныйхоровод > playsh 1 час назад

      Он с ума сходит исключительно по своим "воспитателям" из Тарасовки .

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13425

      Persona_non_Grata > пьяныйхоровод 1 час назад

      Что-то не заметно - по моему влечение исключительно к нынешним одноклубникам )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21267

      DOCTOR PENALTY 2 часа назад

      Такая парочка в Зените распадается! А кто же будет сниматься в главных ролях в порнороликах?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25015

      пьяныйхоровод > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Тебя пенальтить будут как обычно .

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +947

      ZAITZEFF2011 > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      ты со своей мамой

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +48

      boog_17 2 часа назад

      Может и близок... а чего он сопли пузырями не раздувает, как псевдогерой Влашич и его агентура??

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      Sancho010365 > boog_17 2 часа назад

      Он нормальный парень, прошёл школу Бердыева, хороший нападающий! Играл в Зените до последнего, доказательство игра с ЦСКА, победу он сделал.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6772

      Fusballer > Sancho010365 2 часа назад

      Защитники боялись задеть Азмуна - иначе нырок и пеналь 100%

      1
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      ...
      Рейтинг: +299

      Sancho010365 > Fusballer 1 час назад

      То что защитники боятся нападающего, это ещё говорит о его классе, вспоминаю нашего Шевченко Андрея, он на себе держал двоих а то и троих защитников, а забивал Серёжа Ребров, бомба!. Дома у нас в игре с Баварией в Киеве защитники боялись переходить половину поля, за ним не успевали

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +299

      Sancho010365 2 часа назад

      Главное чтобы Сердару понравилось. Он молодец! Удачи ему! Футболист классный остаётся в памяти моей, заряжал в Зените, особенно в Ростове. Играл до упора без всяких заморочек!

      4
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      ...
      Рейтинг: +7410

      playsh > Sancho010365 2 часа назад

      Жаль,если такой игрок уйдёт из Российского футбола.

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +299

      Sancho010365 > playsh 2 часа назад

      Правда, желаю ему удачи! Крайние матчи, когда получал удовольствие было с Ростовом к примеру игра в Ростове с Баварией. И Сердар заряжал. Действительно сам мог создать момент ну как в игре с ЦСКА. Это же в памяти долго остаётся. Молодец он, головой вколачивал от души. Тут единственно, меня не очень вдохновляет чемпионат Франции, но если ему нравиться. Удачи!

      1
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      Рейтинг: +17

      Форвард 79 2 часа назад

      15 это крайне мало за него

      4
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      ...
      Рейтинг: +1583

      GermanVo > Форвард 79 2 часа назад

      Лучше уж что-то получить, чем ничего в следующем году. Игрок бесспорно ТОП, по крайней мере для нашего чемпионата уж точно. Если б он всё-таки согласился переподписать контракт, то можно было бы продать млн за 25-35.

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