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«Лион» близок к договоренности по трансферу Азмуна

28 августа 2021, 22:05
34

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун близок к переходу в «Лион». Французы уже договорились с футболистом и близки к соглашению с российским клубом.

Сумма трансфера должна составить 15 миллионов евро без учета бонусов. В Азмуне заинтересован главный тренер «Лиона» Петер Бош.

«Зенит» планирует до конца трансферного окна найти замену Азмуну.

  • В новом сезоне Азмун забил 6 голов в 7 матчах.
  • Его контракт с петербургским клубом истекает следующим летом.
  • Рыночная стоимость форварда – 25 миллионов евро.

Президент «Лиона»: «Азмун – одна из наших целей»

Источник: L'Equipe
Россия. Премьер-лига Франция. Лига 1 Зенит Лион Азмун Сердар
Комментарии (34)
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Форвард 79
1630177692
15 это крайне мало за него
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Sancho010365
1630177920
Главное чтобы Сердару понравилось. Он молодец! Удачи ему! Футболист классный остаётся в памяти моей, заряжал в Зените, особенно в Ростове. Играл до упора без всяких заморочек!
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boog_17
1630178027
Может и близок... а чего он сопли пузырями не раздувает, как псевдогерой Влашич и его агентура??
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Plyash
1630179171
Зенька свихнулась,разве можно такого игрока продавать,сами что делать будут?
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Alex Y
1630181740
А кто забивать то будет , что Дзюба)))
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житель СПб
1630182502
А зачем продавать блестящего игрока в 1,5 раза ниже рыночной цены? Мне непонятно. В Европе цены на таких игроков - 20-50 млн.
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paracetamol
1630187950
Глупость продавать лучшего бомбардира на пороге ЛЧ за смешную сумму!
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Ганнибал Лектор
1630209626
Для Зенита это будет потеря потерь
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Блямба
1630211738
лучше печальная разлука,не́жели без радости любовь.. надеюсь, другого выхода нет.
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Урия Гип
1630225442
Азмуна заменить некем будет. По последней игре видно, что бразильцы хлам.
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