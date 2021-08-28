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АПЛ. «Вест Хэм» и «Эвертон» вышли в лидеры, «Лестер» победил «Норвич» и другие результаты

28 августа 2021, 18:58

Ничья в дерби с «Кристал Пэлас» позволила «Вест Хэму» выйти на первое место в таблице. По дополнительным показателям от лондонцев отстает «Эвертон», обыгравший «Брайтон».

«Лестер» оказался сильнее выходца из Чемпионшипа «Норвича». «Ньюкасл» не удержал победу над «Саутгемптоном».

Англия. АПЛ. 3-й тур

Астон Вилла – Брентфорд – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Тони, 7; 1:1 – Буэндия, 13.

Вест Хэм – Кристал Пэлас – 2:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Форнальс, 39; 1:1 – Галлахер, 58; 2:1 – Антонио, 68; 2:2 – Галлахер, 70.

Брайтон – Эвертон – 0:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Грей, 41; 0:2 – Кальверт-Льюин, 57 (с пенальти).

Норвич – Лестер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Варди, 8; 1:1 – Пукки, 44 (с пенальти); 1:2 – Олбрайтон, 70.

Ньюкасл – Саутгемптон – 2:2 (0:0)

Голы: 1:0 – Уилсон, 55; 1:1 – Эльюнусси, 74; 2:1 – Сен-Максимен, 90+1; 2:2 – Уорд-Проуз, 90+6 (с пенальти).

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Астон Вилла Брентфорд Брайтон Эвертон Вест Хэм Кристал Пэлас Норвич Сити Лестер Ньюкасл Саутгемптон
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