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Вест Хэм - Кристал Пэлас

28.08.2021, Суббота, 17:00 мск Лондон, стадион Лондон Англия. Премьер-лига, 3 тур Вест Хэм - Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2020/2021)
20 тур
26 января, вторник 21:00 Кристал Пэлас 2:3 Вест Хэм
13 тур
16 декабря, среда 23:00 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2019/2020)
19 тур
26 декабря, четверг 18:00 Кристал Пэлас 2:1 Вест Хэм
8 тур
5 октября, суббота 19:30 Вест Хэм 1:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2018/2019)
26 тур
9 февраля, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:1 Вест Хэм
16 тур
8 декабря, суббота 18:00 Вест Хэм 3:2 Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига (2017/2018)
25 тур
30 января, вторник 22:45 Вест Хэм 1:1 Кристал Пэлас
10 тур
28 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2016/2017)
21 тур
14 января, суббота 18:00 Вест Хэм 3:0 Кристал Пэлас
8 тур
15 октября, суббота 19:30 Кристал Пэлас 0:1 Вест Хэм
Англия. Премьер-лига (2015/2016)
32 тур
2 апреля, суббота 17:00 Вест Хэм 2:2 Кристал Пэлас
9 тур
17 октября, суббота 17:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2014/2015)
27 тур
28 февраля, суббота 15:45 Вест Хэм 1:3 Кристал Пэлас
2 тур
23 августа, суббота 18:00 Кристал Пэлас 1:3 Вест Хэм
Англия. Премьер-Лига (2013/2014)
35 тур
19 апреля, суббота 18:00 Вест Хэм 0:1 Кристал Пэлас
14 тур
3 декабря, вторник 23:59 Кристал Пэлас 1:0 Вест Хэм
Англия. Чемпионшип (2011/2012)
33 тур
25 февраля, суббота 16:45 Вест Хэм 0:0 Кристал Пэлас
10 тур
1 октября, суббота 18:00 Кристал Пэлас 2:2 Вест Хэм
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Манчестер Сити 38 29 6 3 99:26 +73 93
2. Ливерпуль 38 28 8 2 94:26 +68 92
3. Челси 38 21 11 6 76:33 +43 74
4. Тоттенхэм 38 22 5 11 69:40 +29 71
5. Арсенал 38 22 3 13 61:48 +13 69
6. Манчестер Юн 38 16 10 12 57:57 0 58
7. Вест Хэм 38 16 8 14 60:51 +9 56
8. Лестер 38 14 10 14 62:59 +3 52
9. Брайтон 38 12 15 11 42:44 -2 51
10. Вулверхэмптон 38 15 6 17 38:43 -5 51
11. Ньюкасл 38 13 10 15 44:62 -18 49
12. Кристал Пэлас 38 11 15 12 50:46 +4 48
13. Брентфорд 38 13 7 18 48:56 -8 46
14. Астон Вилла 38 13 6 19 52:54 -2 45
15. Саутгемптон 38 9 13 16 43:67 -24 40
16. Эвертон 38 11 6 21 43:66 -23 39
17. Лидс 38 9 11 18 42:79 -37 38
18. Бернли 38 7 14 17 34:53 -19 35
19. Уотфорд 38 6 5 27 34:77 -43 23
20. Норвич Сити 38 5 7 26 23:84 -61 22
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