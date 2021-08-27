Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Березуцкий: «Зенит» свой момент реализовал, а у ЦСКА после перерыва их не было»

Березуцкий: «Зенит» свой момент реализовал, а у ЦСКА после перерыва их не было»

27 августа 2021, 08:16
11

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

«Игра разбилась на отрезки. Когда-то мы сильнее были, когда-то «Зенит». «Зенит» свой момент реализовал. А у нас после перерыва моментов не было. Особенно после пропущенного гола.

План перейти на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сейчас все современные команды используют несколько схем. И мы — не исключение», – сказал Березуцкий.

  • ЦСКА после 6 туров идет на 6-м месте.
  • «Зенит» вернул себе лидерство в чемпионате.

Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Березуцкий Алексей
Комментарии (11)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vladimir-7
1630042686
Алексей, во втором тайме надо было продолжать играть так, как играли вторую половину первого тайма, а не сушить игру, надеясь на ничейный исход игры. И ещё проси руководство пригласить в тренерский штаб В. Лава, для работы с нападающими.
Ответить
Garrincha58
1630043014
Понятно Березуцкого он про никакие циклы не говорит, а дело в том что замены ЦСКА игру испортили, а замены Зенита игру усилили как следствие гол!, решивший игру в пользу хозяев. В целом игра была на 0-0
Ответить
yorgenbarenz
1630044147
У Зенита изрядная дыра в обороне.Отскочили в 1-м тайме.Что-то Семаку надо настраивать в команде.Дают соперникам порезвиться на своей половине.Это,ещё,ЦСКА стал при Березуцким скромнягой! Скоро ювентусы проверять будут....Труба-дело.
Ответить
Denis SPb
1630046495
Во второй половине первого тайма понравился ЦСКА. Жаль, что каркас ворот столько раз не сыграл за них... Ведь всего несколько см могли бы обеспечить нужный рикошет... А потом подсдулись. Не забиваешь ты - забывают тебе. Скамейку нужно бы усиливать, конечно... Но 1й тайм (концовка) - в зачёт!
Ответить
paracetamol
1630046925
Странно, зачем моменты афтобусу? Он же железный!
Ответить
Spirit_78
1630047594
Показательно было, что на 80-й минуте Акинфеев тянул время во время исполнения удара от ворот. Хотели значит засушить на 0:0.
Ответить
Олег1204
1630050064
Он же не станет говорить что что за каким то хреном выпустил влашича который по идее доожен был помочь усилить игру , а в итоге просто обозначал человека на поле
Ответить
За Московский ЦСКА
1630058710
Алексей , рано тебе еще быть главным в ЦСКА. Не мочи свою репутацию. Уйди гордо.
Ответить
Главные новости
«Оренбург» в игре со «Спартаком» установил рекорд РПЛ по фолам за последние 7 лет
22:20
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
7
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Все новости
Все новости
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
В «Спартаке» одним словом описали ничью с «Оренбургом»
19:45
18
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Оренбург» голы и лучшие моменты (Видео)
19:28
3
РПЛ. «Спартак» дома не смог обыграть «Оренбург» (1:1)
19:27
146
ВидеоДаку забил первый гол за «Спартак»
19:14
8
Стала известна реакция Батракова на последние результаты «Локомотива»
18:51
2
Бителло высказался о возможном уходе Тюкавина в «Зенит»
18:41
1
Латышонок – о «Зените»: «Мог остаться и получать деньги, но я не хочу этого»
18:25
3
Бевеев – о «Родине»: «Тут не Испания, а Россия»
18:19
3
Талалаев – об игроке «Балтики»: «Был в пяти минутах от обратной замены и большого штрафа»
17:50
2
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
17:38
2
Мостовой посоветовал «Локомотиву» тренера, с которым клубу «вылет будет обеспечен»
17:20
4
Игрок «Зенита» перейдет на правах аренды в клуб Лиги чемпионов
17:14
7
РПЛ. «Балтика» без Талалаева победила в Химках «Родину» (3:0)
16:59
11
ВидеоОбзор матча «Родина» – «Балтика» голы и лучшие моменты (Видео)
16:56
Николаев проанализировал скандальный пенальти в пользу «Зенита»
16:53
26
Барко не сыграет с «Оренбургом» – известна причина
16:44
4
Захарян закатил истерику в «Реал Сосьедаде»
16:38
8
Мнение бывшего вице-президента ФИФА о скандале с участием «Зенита»
16:28
4
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Оренбург»: 30 августа 2026
16:24
9
Реакция Семина на дебют Батракова за «Галатасарай»
16:23
Раскрыто место жительство Батракова в Стамбуле
16:05
4
Директор «Факела» прокомментировал скандал в матче с «Зенитом»
15:48
3
«Красивый пожар, смотрю с восторгом»: Баринов – о ситуации в «Локомотиве»
15:43
9
Защитник «Галатасарая» описал Батракова тремя словами
15:37
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+