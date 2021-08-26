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    Березуцкий: «Зенит» свой момент реализовал, а у ЦСКА после перерыва их не было»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

    «Игра разбилась на отрезки. Когда-то мы сильнее были, когда-то «Зенит». «Зенит» свой момент реализовал. А у нас после перерыва моментов не было. Особенно после пропущенного гола.

    План перейти на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сейчас все современные команды используют несколько схем. И мы — не исключение», – сказал Березуцкий.

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    Источник: Sport24

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    Сегодня, 08:16
    Комментарии10
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      Рейтинг: +2117

      Spirit_78 14 минут назад

      Показательно было, что на 80-й минуте Акинфеев тянул время во время исполнения удара от ворот. Хотели значит засушить на 0:0.

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      Рейтинг: +12644

      paracetamol 25 минут назад

      Странно, зачем моменты афтобусу? Он же железный!

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      Рейтинг: +577

      ПалкоВводецъ 28 минут назад

      Кони играли только четверть матча. Это было во второй половине 1 тайма. Половина первого и второй тайм за Зенитом. Заслуженная победа Зенита. Гыгыгы

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      Рейтинг: +537

      Denis SPb 32 минуты назад

      Во второй половине первого тайма понравился ЦСКА. Жаль, что каркас ворот столько раз не сыграл за них... Ведь всего несколько см могли бы обеспечить нужный рикошет...
      А потом подсдулись. Не забиваешь ты - забывают тебе. Скамейку нужно бы усиливать, конечно...
      Но 1й тайм (концовка) - в зачёт!

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      Рейтинг: +2416

      yorgenbarenz 1 час назад

      У Зенита изрядная дыра в обороне.Отскочили в 1-м тайме.Что-то Семаку надо настраивать в команде.Дают соперникам порезвиться на своей половине.Это,ещё,ЦСКА стал при Березуцким скромнягой! Скоро ювентусы проверять будут....Труба-дело.

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      Рейтинг: +14112

      Garrincha58 1 час назад

      Понятно Березуцкого он про никакие циклы не говорит, а дело в том что замены ЦСКА игру испортили, а замены Зенита игру усилили как следствие гол!, решивший игру в пользу хозяев. В целом игра была на 0-0

      2
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      Рейтинг: +20384

      vladimir-7 1 час назад

      Алексей, во втором тайме надо было продолжать играть так, как
      играли вторую половину первого тайма, а не сушить игру, надеясь
      на ничейный исход игры. И ещё, проси руководство пригласить в
      тренерский штаб Вагнера Лава, для работы с нападающими.

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      Рейтинг: +4912

      sochi-2013 > vladimir-7 1 час назад

      Заявление не тренера, а так .... мимо проодил!

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      Рейтинг: +14112

      Garrincha58 > sochi-2013 1 час назад

      а что он тебе должен сказать почему им не повезло, а питерцам свезло таков футбол

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      Рейтинг: +4912

      sochi-2013 > Garrincha58 1 час назад

      Что значит повезло-не повезло? Везет тому, кто везет!
      Не г.. по полю возит, забыв, что красота футбола в голах, а ИГРАЕТ.

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