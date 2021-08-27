Березуцкий: «Зенит» свой момент реализовал, а у ЦСКА после перерыва их не было»

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение от «Зенита» (0:1) в 6-м туре РПЛ.

«Игра разбилась на отрезки. Когда-то мы сильнее были, когда-то «Зенит». «Зенит» свой момент реализовал. А у нас после перерыва моментов не было. Особенно после пропущенного гола.

План перейти на три центральных был давно. Еще на сборах. Сейчас все здоровы. И, на мой взгляд, эксперимент удачный. Сейчас все современные команды используют несколько схем. И мы — не исключение», – сказал Березуцкий.