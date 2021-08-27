Главные новости дня. «Зенит» узнал соперников по группе ЛЧ; Мбаппе близок к переходу в «Реал», Роналду – в «Манчестер Сити»

«Лион» не предложит «Зениту» за Азмуна более 15 миллионов
«Краснодар» может арендовать нападающего «Гремио» Рикардиньо с правом выкупа
«Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева
«Сочи» подписал контракт с колумбийским форвардом Кассьерой по схеме «2+1»
В Португалии сообщили, что «Манчестер Сити» согласовал трансфер Роналду. Форвард уведомил «Ювентус» о желании уйти
Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Зенит» сыграет с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме»
Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА, Тухель – лучший тренер
Защитнику «Манчестер Сити» Менди предъявили обвинения в изнасиловании. Клуб отстранил его
«Зенит» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Азмуна, «Спартак» дома уступил «Сочи»
«Реал» может в пятницу объявить о трансфере Мбаппе. Француз уже попрощался с игроками «ПСЖ»