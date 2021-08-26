Защитнику «Манчестер Сити» Менди предъявили обвинения в изнасиловании. Клуб отстранил его

«Манчестер Сити» опубликовал заявление о ситуации с левым защитником Бенжамином Менди.

Клуб подтвердил, что полиция предъявила обвинения 27-летнему футболисту, а также объявил об его отстранении от работы с командой.

«Сити» больше не будет давать комментарии до завершения расследования в отношении француза.

По информации Get French Football News, игрока обвиняют в нескольких случаях изнасилования и сексуального домогательства.