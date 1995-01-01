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    Защитнику «Манчестер Сити» Менди предъявили обвинения в изнасиловании. Клуб отстранил его

    «Манчестер Сити» опубликовал заявление о ситуации с левым защитником Бенжамином Менди.

    Клуб подтвердил, что полиция предъявила обвинения 27-летнему футболисту, а также объявил об его отстранении от работы с командой.

    «Сити» больше не будет давать комментарии до завершения расследования в отношении француза.

    По информации Get French Football News, игрока обвиняют в нескольких случаях изнасилования и сексуального домогательства.

    • В этом сезоне Менди принял участие в 2 матчах.
    • Его контракт с клубом из Манчестера рассчитан до 2023 года.

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    Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»

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