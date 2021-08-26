Защитнику «Манчестер Сити» Менди предъявили обвинения в изнасиловании. Клуб отстранил его

«Манчестер Сити» опубликовал заявление о ситуации с левым защитником Бенжамином Менди.
Клуб подтвердил, что полиция предъявила обвинения 27-летнему футболисту, а также объявил об его отстранении от работы с командой.
«Сити» больше не будет давать комментарии до завершения расследования в отношении француза.
По информации Get French Football News, игрока обвиняют в нескольких случаях изнасилования и сексуального домогательства.
- В этом сезоне Менди принял участие в 2 матчах.
- Его контракт с клубом из Манчестера рассчитан до 2023 года.
Источник: Официальный сайт «Манчестер Сити»