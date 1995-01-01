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    Cuatro: Мбаппе попрощался с игроками «ПСЖ», сообщим им о переходе в «Реал»

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе продолжит карьеру в мадридском «Реале».

    По информации Cuatro, сам футболист подтвердил скорую смену команды в общении с одноклубниками.

    22-летний форвард попрощался с игроками парижан, сообщим им о грядущем переезде в Испанию.

    Ожидается, что сделка будет оформлена в ближайшие двое суток.

    • «Реал» заплатит за Мбаппе 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
    • В составе «ПСЖ» француз забил 133 гола и сделал 63 ассиста в 174 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Cuatro

    Частный испанский общенациональный телеканал, основанный в 2005 году. Аудитория в твиттере - более 1,1 миллиона подписчиков.

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