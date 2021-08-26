Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам сезона-2020/21.

Награду получил полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

В список номинантов также входили Н’Голо Канте («Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

Он завоевал Европу с клубом и со сборной. Браво, Жоржиньо! Лучший футболист сезона по версии УЕФА! #UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/86FLPGvk1r