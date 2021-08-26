Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам сезона-2020/21.
Награду получил полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
В список номинантов также входили Н’Голо Канте («Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
- Жоржиньо – победитель Лиги чемпионов и Евро-2020.
- В прошлом сезоне хавбек провел 43 игры за «Челси», забил 8 мячей и сделал 2 ассиста.
- На чемпионате Европы игрок поучаствовал во всех 7 матчах, результативными действиями не отличался.
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Источник: Официальный твиттер УЕФА