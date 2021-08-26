Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: какая ты команда РФПЛ?
    Тест: какая ты команда РФПЛ?
    3 Тест: какое решение примет футболист?
    Тест: какое решение примет футболист?

    Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

    УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам сезона-2020/21.

    Награду получил полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.

    В список номинантов также входили Н’Голо Канте («Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).

    • Жоржиньо – победитель Лиги чемпионов и Евро-2020.
    • В прошлом сезоне хавбек провел 43 игры за «Челси», забил 8 мячей и сделал 2 ассиста.
    • На чемпионате Европы игрок поучаствовал во всех 7 матчах, результативными действиями не отличался.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Официальный твиттер УЕФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:33
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +11127

      DeStar 58 минут назад

      Не знаю, не согласен. Просто накинули за 2 победы, он ни в челси ни в италии не был самым "крутым". решили не заморачиваться и дать тому кому повезло быть в этих двух командах в 2021 году)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1295

      Psih86 > DeStar 23 минуты назад

      Такая же ерунда и с Модричем была, если помнишь......

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru