Жоржиньо – лучший игрок сезона по версии УЕФА

Не знаю, не согласен. Просто накинули за 2 победы, он ни в челси ни в италии не был самым "крутым". решили не заморачиваться и дать тому кому повезло быть в этих двух командах в 2021 году)
УЕФА назвал лучшего футболиста по итогам сезона-2020/21.
Награду получил полузащитник «Челси» и сборной Италии Жоржиньо.
В список номинантов также входили Н’Голо Канте («Челси») и Кевин Де Брюйне («Манчестер Сити»).
- Жоржиньо – победитель Лиги чемпионов и Евро-2020.
- В прошлом сезоне хавбек провел 43 игры за «Челси», забил 8 мячей и сделал 2 ассиста.
- На чемпионате Европы игрок поучаствовал во всех 7 матчах, результативными действиями не отличался.
Он завоевал Европу с клубом и со сборной. Браво, Жоржиньо! Лучший футболист сезона по версии УЕФА! #UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/86FLPGvk1r— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021