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    В Португалии сообщили, что «Манчестер Сити» согласовал трансфер Роналду

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Гонсало Лопеша, английский клуб согласовал переход 36-летнего португальца. Сообщается, что Роналду уже пообщался с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой.

    Ранее сообщалось, что английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

    • Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
    • Он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
    • Контракт игрока с туринским клубом истекает следующим летом.

    Агент Роналду прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом». Он хочет, чтобы игрока бесплатно отпустили в «Ман Сити»

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    Источник: твиттер Гонсало Лопеша

    Португальский спортивный журналист. Аудитория в твиттере - 22,9 тысяч подписчиков.

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