В Португалии сообщили, что «Манчестер Сити» согласовал трансфер Роналду

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду продолжит карьеру в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Гонсало Лопеша, английский клуб согласовал переход 36-летнего португальца. Сообщается, что Роналду уже пообщался с главным тренером «Ман Сити» Хосепом Гвардиолой.

Ранее сообщалось, что английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.

Он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

Контракт игрока с туринским клубом истекает следующим летом.

Агент Роналду прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом». Он хочет, чтобы игрока бесплатно отпустили в «Ман Сити»