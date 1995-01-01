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    Агент Роналду прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом». Он хочет, чтобы игрока бесплатно отпустили в «Ман Сити»

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл на переговоры в Турин относительно будущего своего клиента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

    По информации источника, Мендеш хочет организовать трансфер Роналду в «Манчестер Сити» и пытается договориться с «Ювентусом».

    Агент 36-летнего португальца предлагает отпустить игрока бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, которые за него хочет выручить «Ювентус».

    «Манчестер Сити» – наиболее реальный вариант продолжения карьеры Роналду. Английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

    • Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
    • Он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
    • Контракт игрока с туринским клубом истекает следующим летом.

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    Источник: сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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    Сегодня, 14:52
    Комментарии2
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      Рейтинг: +21306

      bset 17 минут назад

      В чем проблема самостоятельно выплатить сумму?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +180

      Guinnesss 18 минут назад

      Ага, взяли и отпустили)))

      0
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