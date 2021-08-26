Агент Роналду прибыл в Турин на переговоры с «Ювентусом». Он хочет, чтобы игрока бесплатно отпустили в «Ман Сити»

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл на переговоры в Турин относительно будущего своего клиента, сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

По информации источника, Мендеш хочет организовать трансфер Роналду в «Манчестер Сити» и пытается договориться с «Ювентусом».

Агент 36-летнего португальца предлагает отпустить игрока бесплатно или значительно дешевле 25 миллионов евро, которые за него хочет выручить «Ювентус».

«Манчестер Сити» – наиболее реальный вариант продолжения карьеры Роналду. Английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.