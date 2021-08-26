«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов в год

Стала известна зарплата нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае перехода в «Манчестер Сити».
По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.
При этом «Сити» не намерен покупать португальца, за которого «Ювентус» требует 25-30 миллионов евро.
Возможно, сторонам удастся договориться об обмене 36-летнего форварда на Габриэля Жезуса, однако против ухода бразильца пока выступает Хосеп Гвардиола.
- Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
- Он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
- Контракт игрока с туринским клубом истекает следующим летом.
Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио