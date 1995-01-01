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    «Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов в год

    Стала известна зарплата нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае перехода в «Манчестер Сити».

    По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

    При этом «Сити» не намерен покупать португальца, за которого «Ювентус» требует 25-30 миллионов евро.

    Возможно, сторонам удастся договориться об обмене 36-летнего форварда на Габриэля Жезуса, однако против ухода бразильца пока выступает Хосеп Гвардиола.

    • Роналду перешел в «Ювентус» в 2018 году за 117 миллионов евро.
    • Он забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
    • Контракт игрока с туринским клубом истекает следующим летом.

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    Источник: Сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио

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