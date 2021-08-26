«Манчестер Сити» готов платить Роналду 15 миллионов в год

Стала известна зарплата нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в случае перехода в «Манчестер Сити».

По информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, английский клуб готов платить футболисту 15 миллионов евро в год по условиям двухлетнего контракта.

При этом «Сити» не намерен покупать португальца, за которого «Ювентус» требует 25-30 миллионов евро.

Возможно, сторонам удастся договориться об обмене 36-летнего форварда на Габриэля Жезуса, однако против ухода бразильца пока выступает Хосеп Гвардиола.