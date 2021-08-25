«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал свой потенциальный переход с игроками обеих команд.
«Юве» хочет получить от продажи Роналду 25-30 миллионов евро. «Сити» не готов тратить деньги на Роналду.
Агент игрока Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством английского клуба.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.
Источник: Джанлука Ди Марцио