«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал свой потенциальный переход с игроками обеих команд.

«Юве» хочет получить от продажи Роналду 25-30 миллионов евро. «Сити» не готов тратить деньги на Роналду.

Агент игрока Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством английского клуба.