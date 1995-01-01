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    «Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал свой потенциальный переход с игроками обеих команд.

    «Юве» хочет получить от продажи Роналду 25-30 миллионов евро. «Сити» не готов тратить деньги на Роналду.

    Агент игрока Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством английского клуба.

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.

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    Источник: Джанлука Ди Марцио

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