Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Ювентус» готов продать Роналду за 25-30 миллионов

25 августа 2021, 10:50
15

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити». Ранее сообщалось, что 36-летний португалец обсуждал свой потенциальный переход с игроками обеих команд.

«Юве» хочет получить от продажи Роналду 25-30 миллионов евро. «Сити» не готов тратить деньги на Роналду.

Агент игрока Жорже Мендеш ведет переговоры с руководством английского клуба.

  • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года за 117 миллионов евро.
  • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
  • В прошлом сезоне Серии А Криштиану забил 29 голов в 33 матчах.

Источник: Джанлука Ди Марцио
Англия. Премьер-лига Италия. Серия А Ювентус Манчестер Сити Роналду Криштиану
Комментарии (15)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
вальтер79
1629880122
да уж подешевел рон стареет однако))))
Ответить
talgatnurzhanov2006
1629881110
Зенит должен его купить, по деньгам потянет. Что там пару деревень без газу оставят на лет 20, ничего страшного, главное Роналду.
Ответить
vladimir-7
1629884022
Ноль упустили в цене, наверно.
Ответить
portero
1629884834
агент наверное такую же сумму желает , да оклад равен этим тратам.. так что кормите сами Криштиану еще годик...
Ответить
111ax
1629887213
29 голов в 33 матчах в 36 лет - фантастико!
Ответить
ItalianFootball
1629887763
Если их конфликт с Аллегри продолжится, то лучше чтоб уж как нибудь да ушел.
Ответить
rossonero666
1629888068
Обидно за сериал. Долларума, Хакими, Лукаку, Роналду...
Ответить
Rustem_B
1629897540
В Зенит его
Ответить
a.veselov
1629903819
Гоpячиe сучки неподалеку от тебя xoтят жapкoго сeкcа, без денег и отношений, всe анoнимнo и кoнфидeнциальнo, pегистpация бecплатнaя[][][] ----- http://bit.do/divaxa
Ответить
Soccerdealer63
1629968486
ПСЖ хочет за Мбаппе 220 лямов.... Юве надеется на 25 за Роналду... И что... "рынок" оценивает стоимость Кииллиана в почти 9 Криштиан??!!))) Да... они там все сбрендили!))
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
2
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
2
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
26
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
Алонсо высказался о победе «Челси» над «Брайтоном» в матче с 7 голами
21:33
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Видео84-летний Фергюсон приехал на первый домашний матч «МЮ» в сезоне, несмотря на проблемы с ногой
19:38
АПЛ. «Челси» забил четыре гола «Брайтону» (4:3)
17:57
«Барселона» покупает форварда «Арсенала»
16:14
Фото«Челси» подписал чемпиона мира
11:15
2
АПЛ. «Ливерпуль» снова потерял очки, сыграв вничью с «Ноттингем Форест»
Вчера, 16:27
Альварес принял решение по возвращению в АПЛ
Вчера, 14:53
1
Эндрик заинтересовал четыре клуба
Вчера, 13:26
1
«Ливерпуль» повторит свой трансферный рекорд
Вчера, 11:41
1
34-летний воспитанник «Челси» погиб в пустыне
Вчера, 11:17
1
Фото«Астон Вилла» совершила рекордный трансфер
Вчера, 08:45
1
Хулиан Альварес вместо «Барсы» может вернуться в бывший клуб
Вчера, 01:44
ФотоЧемпион АПЛ пополнил кипрский клуб
Вчера, 01:11
АПЛ. «Манчестер Сити» разгромил на выезде «Пэлас» (4:1), у Холанда дубль
28 августа
«Арсенал» продаст вингера сборной Бразилии в Саудовскую Аравию за сумму свыше 65 миллионов
28 августа
«Челси» согласовал трансфер нового вратаря
27 августа
«Арсенал» избавился от игрока, пробывшего 19 лет в клубе
27 августа
Фото«Астон Вилла» подписала 7-кратного чемпиона Германии
27 августа
Фото«Тоттенхэм» подписал еще одного футболиста «Манчестер Сити»
27 августа
Чемпион мира Мартинес согласился уйти из «Астон Виллы» в другой клуб АПЛ
27 августа
Топ-10 лучших тренеров в истории АПЛ по версии BBC
27 августа
2
«ПСЖ» получит за Барколя 100+20 миллионов
27 августа
Фото«Манчестер Сити» продал игрока за 50 миллионов
26 августа
ФотоКлуб АПЛ арендовал вратаря «Ювентуса»
26 августа
Фото«Челси» отправил защитника в другой клуб из Лондона
26 августа
Фото«Манчестер Сити» подписал 18-летнего марокканца за 100 миллионов
26 августа
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+