Роналду обсудил переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

Как пишет журналист RMC Симоне Ровера, 36-летний форвард обсуждал свой потенциальный переход в английский клуб с игроками «Юве».

Сообщалось, что португалец общался на тему трансфера и с футболистами «Сити».