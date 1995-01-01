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    Роналду обсудил переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».

    Как пишет журналист RMC Симоне Ровера, 36-летний форвард обсуждал свой потенциальный переход в английский клуб с игроками «Юве».

    Сообщалось, что португалец общался на тему трансфера и с футболистами «Сити».

    • Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
    • Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
    • Ранее появилась информация, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: RMC

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    Сегодня, 08:14
    Комментарии2
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      Рейтинг: +14059

      Garrincha58 1 час назад

      а он обсуждал свой переход с хозяевами клуба с игроками то потрепаться одно а на деле нужен ли ты Пепу там состав покруче чем у кого либо если только сравнить с ПСЖ у других команд вряд ли таких игроков наберётся много

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      Рейтинг: +87

      evgeniy.slam > Garrincha58 1 час назад

      А на деле, не стоит верить слухам. Тем более таким источникам. А уж потом рассуждайте про Пепа и кто ему нужен

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