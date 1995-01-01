Роналду обсудил переход в «Манчестер Сити» с игроками «Ювентуса»

а он обсуждал свой переход с хозяевами клуба с игроками то потрепаться одно а на деле нужен ли ты Пепу там состав покруче чем у кого либо если только сравнить с ПСЖ у других команд вряд ли таких игроков наберётся много
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».
Как пишет журналист RMC Симоне Ровера, 36-летний форвард обсуждал свой потенциальный переход в английский клуб с игроками «Юве».
Сообщалось, что португалец общался на тему трансфера и с футболистами «Сити».
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- Ранее появилась информация, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.