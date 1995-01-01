Роналду думает над переходом в «Манчестер Сити». Он обсудил это с игроками «горожан»

Хотелось бы увидеть криша в псж в атаке с месси и неймаром
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду может перейти в «Манчестер Сити».
По информации L'Equipe, 36-летний форвард изучает вариант с переходом в английский клуб. Он уже обсуждал обстановку в команде с несколькими игроками «Ман Сити».
Ранее сообщалось, что агент футболиста Жорже Мендеш предложил клубу из Манчестера услуги своего клиента.
- Роналду перешел в «Ювентус» летом 2018 года.
- Его контракт с туринцами рассчитан до 2022-го.
- Ранее сообщалось, что «Ювентус» не будет продлевать контракт с Роналду из-за высокой зарплаты.
Журналист Скира: агент Роналду контактировал с «Реалом», «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити»