РПЛ. «Зенит» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Азмуна

В матче шестого тура РПЛ «Зенит» добыл домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Сердар Азмун. Ассистировал ему Артем Дзюба.

Набрав три очка, петербуржцы вернули себе лидерство в чемпионате. Команда Алексея Березуцкого пока на шестом месте.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Азмун, 82.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90+1), Клаудиньо (Дзюба, 63), Азмун, Малком (Ерохин, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Бийол, Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 46).

Предупреждения: Малком, 78 – Дзагоев, 22; Мухин, 49.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ