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    РПЛ. «Зенит» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Азмуна

    В матче шестого тура РПЛ «Зенит» добыл домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0.

    Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Сердар Азмун. Ассистировал ему Артем Дзюба.

    Набрав три очка, петербуржцы вернули себе лидерство в чемпионате. Команда Алексея Березуцкого пока на шестом месте.

    Россия. РПЛ. 6-й тур

    Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Гол: 1:0 – Азмун, 82.

    «Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90+1), Клаудиньо (Дзюба, 63), Азмун, Малком (Ерохин, 80).

    ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Бийол, Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 46).

    Предупреждения: Малком, 78 – Дзагоев, 22; Мухин, 49.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    26.08.2021 22:39
    Комментарии46
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      Рейтинг: +1298

      Psih86 17 минут назад

      Ещё в первом тайме ЦСКА должен был брать три очка, а в итоге ещё и проиграли...

      0
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      Рейтинг: +14106

      Garrincha58 46 минут назад

      для меня загадка почему игрок за 40 лямов за 75 мин. ни разу не прошёл по своему краю, а выходит игрок за 50 рублей и дважды пройдя по краю обостряет игру в плоть до голевого момента

      0
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      Рейтинг: +16340

      JTherry 47 минут назад

      Влашич играл, как из-под палки... если он перед матчем отказался выходить на поле в старте, незачем было его вообще выпускать, тут Береза погорячился, да и нефарт подвел...

      4
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      Рейтинг: +730

      Artemka444 51 минуту назад

      Всех с победой))))

      1
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      Рейтинг: +733

      Zenit_Zenit 54 минуты назад

      Хоть так, чем никак... опять валидол нужно держать под рукой...Пока бразилы не сыграны. Но время есть - Семак знает, что делает.

      1
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      Рейтинг: +3385

      neim > Zenit_Zenit 9 минут назад

      Это что, новый анекдот про Семака, когда он знает ?

      0
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      Рейтинг: +6732

      Рубинище 1 час назад

      Подседают кони во 2м тайме, как Березуцкий этого не видит. Зенит с победой-тухленько, но 3 очка есть. в ЛЧ с такой игрой будет писец

      4
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      Рейтинг: +2857

      Питерский князь > Рубинище 57 минут назад

      Дефибриллятор купить надо, вместо алко, с такой игрой.
      Надо Семаку напомнить, что Вендель атакующий, а Сарсания(царство небесное), вернул Кузяева в опорную зону.

      3
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      Рейтинг: +2857

      Питерский князь 1 час назад

      Я разочарован!
      Игры не увидел. В ЛЧ получим по полной!
      =(

      4
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      Рейтинг: +282

      Sancho010365 > Питерский князь 1 час назад

      Вы такой не один. Вся страна переживает. Но мне кажется с первого взгляда у Зенита группа как всегда легче, чем у Динамо К и Шахтёра. Знаете, кому всегда везёт.

      0
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      Рейтинг: +719

      Kokmarov 1 час назад

      ЦСКА СТАБИЛЬНО СЛАБО ИГРАЕТ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ, ЗЕНИТ НЕ УБЕДИЛ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК ЗАМЕНИЛИ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРА ПОШЛА, ТОЖЕ УСТАЮТ БЫСТРО. ОДНОВРЕМЕННО ИХ ВЫПУСКАТЬ ПОЖАЛУЙ НЕ СТОИТ.

      3
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      Рейтинг: +14106

      Garrincha58 1 час назад

      из бразильцев один Венделл играет а эти просто номер отбывают а Семак чего то всё ждёт их надо на лавку посадить пусть Мостовой Сутормин Ерохин играют в следующий раз может не проканать

      3
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      Рейтинг: +282

      Sancho010365 1 час назад

      Смотрел полностью матч, действительно ЦСКА не повезло две штанги. В конце сдались, хотя игра была на равных. Состав у ЦСКА слабенький, не хочу о плохом. Как всегда Азмун молодец! И больше 20 -ки он стоит, факт! Хотелось бы чтоб решился его вопрос быстрее и у него за границей пошло вверх, от души желаю. Что поменялось в Зените, поменяли аргентинцев на бразильцев. И смотрят они, куда мы попали. Играть никто не может, одни стыки, причём жестокие.

      5
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      Рейтинг: +3385

      neim > Sancho010365 1 минуту назад


      Sancho010365
      "Как всегда Азмун молодец! И больше 20 -ки он стоит, факт! Хотелось бы чтоб решился его вопрос быстрее и у него за границей пошло вверх ... "

      А у Зенита вниз. Забивать-то больше некому !

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