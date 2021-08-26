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РПЛ. «Зенит» минимально обыграл ЦСКА благодаря голу Азмуна

26 августа 2021, 22:39
51

В матче шестого тура РПЛ «Зенит» добыл домашнюю победу над ЦСКА со счетом 1:0.

Единственный гол на 82-й минуте забил нападающий Сердар Азмун. Ассистировал ему Артем Дзюба.

Набрав три очка, петербуржцы вернули себе лидерство в чемпионате. Команда Алексея Березуцкого пока на шестом месте.

Россия. РПЛ. 6-й тур

Зенит (Санкт-Петербург) – ЦСКА (Москва) – 1:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Гол: 1:0 – Азмун, 82.

«Зенит»: Кержаков, Караваев (Чистяков, 46), Ракицкий, Сантос, Ловрен, Кузяев (Сутормин, 80), Барриос, Вендел (Кравцов, 90+1), Клаудиньо (Дзюба, 63), Азмун, Малком (Ерохин, 80).

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Ахметов, 59), Обляков, Бийол, Мухин (Гайч, 86), Заболотный (Яковлев, 76), Чалов (Влашич, 46), Эджуке (Зайнутдинов, 46).

Предупреждения: Малком, 78 – Дзагоев, 22; Мухин, 49.

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Турнирная таблица РПЛ

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА
Комментарии (51)
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garet12222
1630006831
Зенит с победой! ЦСКА был неплох.
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Аид666
1630006951
Влашича можно было и не выпускать, на поле потерялся... Продайте его уже хоть куда-нить... уже просто номер отбывает...
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Кронштадт65
1630007089
всех с ПОБЕДОЙ!!!! но по правде сказать игра пока не очень
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BarStep
1630007241
Забитый Азмуном гол положительных эмоций не прибавил.. Медленно, всё до ужаса медленно! Тягомотина какая-то от Семака очередная..
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portero
1630007382
Повезло Зениту в первом тайме, две штанги Дзага и Заболотный. Сработало правило не забиваешь ты забивают тебе....
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Sancho010365
1630007788
Смотрел полностью матч, действительно ЦСКА не повезло две штанги. В конце сдались, хотя игра была на равных. Состав у ЦСКА слабенький, не хочу о плохом. Как всегда Азмун молодец! И больше 20 -ки он стоит, факт! Хотелось бы чтоб решился его вопрос быстрее и у него за границей пошло вверх, от души желаю. Что поменялось в Зените, поменяли аргентинцев на бразильцев. И смотрят они, куда мы попали. Играть никто не может, одни стыки, причём жестокие.
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Kokmarov
1630007899
ЦСКА СТАБИЛЬНО СЛАБО ИГРАЕТ ВО ВТОРОМ ТАЙМЕ, ЗЕНИТ НЕ УБЕДИЛ, ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, КАК ЗАМЕНИЛИ БРАЗИЛЬЦЕВ ИГРА ПОШЛА, ТОЖЕ УСТАЮТ БЫСТРО. ОДНОВРЕМЕННО ИХ ВЫПУСКАТЬ ПОЖАЛУЙ НЕ СТОИТ.
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Рубинище
1630008346
Подседают кони во 2м тайме, как Березуцкий этого не видит. Зенит с победой-тухленько, но 3 очка есть. в ЛЧ с такой игрой будет писец
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JTherry
1630009330
Влашич играл, как из-под палки... если он перед матчем отказался выходить на поле в старте, незачем было его вообще выпускать, тут Береза погорячился, да и нефарт подвел...
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knikos
1630014852
Вышел Дзюба и вместо "бразильской" тягомотины отдал блестящий голевой пас . Азмун- красава , вытащил такой неоднозначный момент , голешник - в топ чемпа !
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