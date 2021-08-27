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Судьи
Главный судья:
Сергей Иванов (Ростов-на-Дону)
Материалы

Зенит - ЦСКА

26.08.2021, Четверг, 20:45 мск Санкт-Петербург, стадион Газпром Арена Трансляция: Матч ТВ Россия. Премьер-лига, 6 тур Зенит - ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2020/2021)
23 тур
17 марта, среда 20:00 ЦСКА 2:3 Зенит
3 тур
19 августа, среда 20:00 Зенит 2:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2019/2020)
23 тур
20 июня, суббота 19:00 ЦСКА 0:4 Зенит
15 тур
2 ноября, суббота 19:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Товарищеские матчи 2020

9 февраля, воскресенье 15:00 Зенит 3:2 ЦСКА
Россия. Премьер-лига (2018/2019)
28 тур
12 мая, воскресенье 19:00 Зенит 3:1 ЦСКА
14 тур
11 ноября, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2017/2018)
28 тур
29 апреля, воскресенье 16:30 Зенит 0:0 ЦСКА
14 тур
22 октября, воскресенье 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига (2016/2017)
18 тур
4 марта, суббота 16:30 ЦСКА 0:0 Зенит
4 тур
20 августа, суббота 17:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Суперкубок России 2016

23 июля, суббота 19:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Кубок (2015/2016)
Финал
2 мая, понедельник 16:00 ЦСКА 1:4 Зенит
Россия. Премьер-лига (2015/2016)
22 тур
3 апреля, воскресенье 19:30 Зенит 2:0 ЦСКА
8 тур
12 сентября, суббота 14:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2014/2015)
21 тур
5 апреля, воскресенье 13:30 Зенит 2:1 ЦСКА
12 тур
1 ноября, суббота 16:00 ЦСКА 0:1 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2013/2014)
21 тур
15 марта, суббота 16:00 ЦСКА 1:0 Зенит
13 тур
18 октября, пятница 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Объединенный Суперкубок 2014
2 тур
2 февраля, воскресенье 20:00 Зенит 2:0 ЦСКА
Суперкубок России 2013

13 июля, суббота 21:30 ЦСКА 3:0 Зенит
Россия. Премьер-Лига (2012/2013)
17 тур
26 ноября, понедельник 20:00 Зенит 1:1 ЦСКА
3 тур
4 августа, суббота 13:30 ЦСКА 1:3 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012), группа A
39 тур
14 апреля, суббота 19:00 Зенит 2:0 ЦСКА
33 тур
3 марта, суббота 16:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Россия. Премьер-лига (2011/2012)
19 тур
6 августа, суббота 18:45 ЦСКА 0:2 Зенит
4 тур
10 апреля, воскресенье 18:30 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2010/2011)
1/4 финала
20 апреля, среда 20:00 Зенит 0:2 ЦСКА
Суперкубок России 2011
Финал
6 марта, воскресенье 13:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-Лига 2010
18 тур
10 ноября, среда 19:00 Зенит 1:3 ЦСКА
4 тур
28 апреля, среда 20:00 ЦСКА 0:2 Зенит
Россия. Премьер-лига 2009
23 тур
26 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:0 ЦСКА
9 тур
17 мая, воскресенье 19:00 ЦСКА 2:1 Зенит
Россия. Премьер-лига 2008
22 тур
21 сентября, воскресенье 16:00 Зенит 1:3 ЦСКА
8 тур
30 июля, среда 19:00 ЦСКА 0:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2007
25 тур
29 сентября, суббота 14:00 Зенит 2:1 ЦСКА
11 тур
26 мая, суббота 14:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2006
26 тур
5 ноября, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
11 тур
19 июля, среда 00:00 Зенит 0:0 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
ответный матч		 10 мая, среда 20:00 Зенит 0:3 ЦСКА
Россия. Кубок (2005/2006)
1/2 финала
первый матч		 3 мая, среда 14:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Россия. Премьер-лига 2005
20 тур
21 августа, воскресенье 18:00 ЦСКА 1:1 Зенит
5 тур
17 апреля, воскресенье 16:00 Зенит 1:0 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2004
27 тур
25 октября, понедельник 00:00 Зенит 0:3 ЦСКА
4 тур
3 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 3:3 Зенит
Россия. Премьер-лига 2003
16 тур
11 июля, пятница 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
15 тур
28 июня, суббота 00:00 Зенит 4:1 ЦСКА
Россия. Премьер-лига 2002
26 тур
6 октября, воскресенье 00:00 Зенит 0:2 ЦСКА
3 тур
17 марта, воскресенье 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
Чемпионат России 2001
26 тур
30 сентября, воскресенье 00:00 Зенит 6:1 ЦСКА
12 тур
11 июня, понедельник 00:00 ЦСКА 1:1 Зенит
Чемпионат России 2000
22 тур
18 августа, пятница 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
8 тур
12 мая, пятница 00:00 ЦСКА 4:1 Зенит
Чемпионат России 1999
19 тур
11 июля, воскресенье 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
5 тур
2 мая, воскресенье 00:00 ЦСКА 2:2 Зенит
Чемпионат России 1998
17 тур
22 июля, среда 00:00 Зенит 0:1 ЦСКА
2 тур
4 апреля, суббота 00:00 ЦСКА 1:2 Зенит
Чемпионат России 1997
28 тур
20 сентября, суббота 00:00 Зенит 2:0 ЦСКА
11 тур
24 мая, суббота 00:00 ЦСКА 2:0 Зенит
Чемпионат России 1996
29 тур
28 сентября, суббота 00:00 ЦСКА 1:0 Зенит
12 тур
15 мая, среда 00:00 Зенит 1:1 ЦСКА
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Зенит 30 19 8 3 66:28 +38 65
2. Сочи 30 17 5 8 54:30 +24 56
3. Динамо М 30 16 5 9 53:41 +12 53
4. Краснодар 30 14 8 8 42:30 +12 50
5. ЦСКА 30 15 5 10 42:29 +13 50
6. Локомотив 30 13 9 8 43:39 +4 48
7. Ахмат 30 13 3 14 36:38 -2 42
8. Крылья Советов 30 12 5 13 39:36 +3 41
9. Ростов 30 10 8 12 47:51 -4 38
10. Спартак М 30 10 8 12 37:41 -4 38
11. Пари НН 30 8 9 13 26:39 -13 33
12. Урал 30 8 9 13 27:35 -8 33
13. Химки 30 7 11 12 34:47 -13 32
14. Уфа 30 6 12 12 29:40 -11 30
15. Рубин 30 8 5 17 34:56 -22 29
16. Арсенал Т 30 5 8 17 30:59 -29 23
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    Рейтинг: +2560

    andrej-lucevich 27 августа 2021, 20:12

    Зенит с победой !!!!!!!!!!!!!!

    0
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    Рейтинг: +307

    bomilazdeshnii 26 августа 2021, 22:45

    Зенит, еле еле душа в теле.

    0
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    Рейтинг: +1460

    Mariner 26 августа 2021, 22:27

    ГОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛ!!!!!!!! )))

    2
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    Рейтинг: +468

    BoaSnake 26 августа 2021, 22:22

    Никакие бразильцы не могут заменить Дзюбу. Дзюбиньо в отличие от них, хотя бы передачи точные выдает, и что удивительно, с его выходом Зенит задвигался побыстрее.

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    Рейтинг: +16559

    Fusballer 26 августа 2021, 22:17

    Антоха, закати уже голешник Зениту!

    0
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    Рейтинг: +18604

    ilichkadr 26 августа 2021, 21:35

    Скучнейший первый тайм..........

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    Рейтинг: +1460

    Mariner 26 августа 2021, 21:09

    Мдя, не привычно видеть столь бодрую команду как ЦСКА, играющую в автобусный футбол... Жаль, что так скатились.

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    Рейтинг: +1460

    Mariner > Mariner 26 августа 2021, 21:56

    Беру свои слова обратно )

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    Рейтинг: +1785

    Alex Y 26 августа 2021, 20:54

    А чем все не довольны лимитом 8 легионеров)

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    Рейтинг: +4441

    sobaka120982 26 августа 2021, 20:54

    Очень хорошо и очень мне нравится как играет цск с мячом посмотрим что дальше будет

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    Рейтинг: +7217

    Из Твери Леха 26 августа 2021, 20:52

    Состав отличный.

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