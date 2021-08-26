«Реал» может в пятницу объявить о трансфере Мбаппе

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

По информации Marca, клубы могут оформить сделку уже в пятницу, 27 августа.

Парижане решили принять предложение о трансфере 22-летнего футболиста за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

Ожидается, что перед поездкой в расположение сборной Франции форвард побывает в Мадриде.