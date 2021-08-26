Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    Тест: узнаете ли вы новый «Манчестер Юнайтед»?
    2 Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    Тест: угадай футболиста по его экзотической стране
    3 Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться
    Тест: пошути-ка первого апреля! «Бомбардир» дарит шанс не облажаться

    «Реал» может в пятницу объявить о трансфере Мбаппе

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».

    По информации Marca, клубы могут оформить сделку уже в пятницу, 27 августа.

    Парижане решили принять предложение о трансфере 22-летнего футболиста за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.

    Ожидается, что перед поездкой в расположение сборной Франции форвард побывает в Мадриде.

    • Следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом.
    • В новом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    26.08.2021 23:30
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3385

      neim 17 минут назад

      В ПСЖ совсем рехнулись ? Покупать престарелого Месси на один-два сезона, вместо молодого и перспективного лет на десять Мбаппе ?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +13615

      KLIM777 > neim 9 минут назад

      Они его не купили. А во-вторых там перебор в атаке поэтому отпускают. На Месси они больше бабок сделают. как ни крути, Мбаппе уйдет в тень при Месси.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru