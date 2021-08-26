«Реал» может в пятницу объявить о трансфере Мбаппе

В ПСЖ совсем рехнулись ? Покупать престарелого Месси на один-два сезона, вместо молодого и перспективного лет на десять Мбаппе ?
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе близок к переходу в мадридский «Реал».
По информации Marca, клубы могут оформить сделку уже в пятницу, 27 августа.
Парижане решили принять предложение о трансфере 22-летнего футболиста за 170 миллионов евро плюс 10 миллионов в виде бонусов.
Ожидается, что перед поездкой в расположение сборной Франции форвард побывает в Мадриде.
- Следующим летом Мбаппе может стать свободным агентом.
- В новом сезоне он забил 1 гол и сделал 2 ассиста в 3 матчах.
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