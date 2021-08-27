Журналист Романо: Роналду уведомил «Ювентус» о желании покинуть клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.
По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист уже уведомил руководство туринцев о своем желании уйти из команды.
Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца, а его агент Жорже Мендеш прибыл в Париж.
- Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
- Он проводит в «Ювентусе» 4-й сезон.
- Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.
Источник: Твиттер Фабрицио Романо