Журналист Романо: Роналду уведомил «Ювентус» о желании покинуть клуб

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист уже уведомил руководство туринцев о своем желании уйти из команды.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца, а его агент Жорже Мендеш прибыл в Париж.