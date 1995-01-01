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    Журналист Романо: Роналду уведомил «Ювентус» о желании покинуть клуб

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду собирается сменить клубную прописку до закрытия летнего трансферного окна.

    По информации журналиста Фабрицио Романо, 36-летний футболист уже уведомил руководство туринцев о своем желании уйти из команды.

    Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» согласовал переход португальца, а его агент Жорже Мендеш прибыл в Париж.

    • Контракт Роналду с клубом истекает в июне 2022 года.
    • Он проводит в «Ювентусе» 4-й сезон.
    • Форвард забил 101 гол и сделал 22 ассиста в 134 матчах.

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    Источник: Твиттер Фабрицио Романо

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