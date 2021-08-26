Журналист Агрести: агент Роналду прилетел в Париж

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл во Францию.
По информации корреспондента Goal.com Ромео Агрести, представитель 36-летнего футболиста сейчас находится в Париже.
Неизвестно, связан ли визит Мендеша с возможным переходом португальца в «ПСЖ».
- Сегодня сообщалось, что «Манчестер Сити» уже согласовал трансфер Роналду.
- Об интересе «ПСЖ» к форварду AS писал две недели назад.
Источник: Твиттер Ромео Агрести
Специальный корреспондент Goal.com. Его профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - более 120 тысяч подписчиков.