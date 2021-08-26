Журналист Агрести: агент Роналду прилетел в Париж

Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл во Францию.

По информации корреспондента Goal.com Ромео Агрести, представитель 36-летнего футболиста сейчас находится в Париже.

Неизвестно, связан ли визит Мендеша с возможным переходом португальца в «ПСЖ».