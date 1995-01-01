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    Журналист Агрести: агент Роналду прилетел в Париж

    Жорже Мендеш, агент нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду, прибыл во Францию.

    По информации корреспондента Goal.com Ромео Агрести, представитель 36-летнего футболиста сейчас находится в Париже.

    Неизвестно, связан ли визит Мендеша с возможным переходом португальца в «ПСЖ».

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    Источник: Твиттер Ромео Агрести

    Специальный корреспондент Goal.com. Его профиль - инсайды о «Ювентусе». Аудитория в твиттере - более 120 тысяч подписчиков.

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    Сегодня, 19:19
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1103

      Mariner 4 минуты назад

      В любом случае, главное, что он ушёл из Юве, т.к. нам с Юве скоро играть в ЛЧ )))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1103

      Mariner 5 минут назад

      скандалы, интриги, расследования )))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +673

      xrrrx 42 минуты назад

      вот это уже будет интересно!

      0
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