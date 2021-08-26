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    УЕФА признал Тухеля лучшим тренером сезона

    УЕФА назвал лучшего тренера по итогам сезона-2020/21.

    Награду получил Томас Тухель, возглавляющий «Челси».

    В список номинантов также входили Роберто Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).

    • Тухель выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.
    • В АПЛ команда заняла итоговое 4-е место.
    • В Кубке Англии лондонцы дошли до финала, где уступили «Лестеру».

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    Источник: Официальный твиттер УЕФА

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1514

      Decorhome 1 час назад

      Заслужил. И что ему мешало в ПСЖ?

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