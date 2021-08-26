УЕФА признал Тухеля лучшим тренером сезона

Заслужил. И что ему мешало в ПСЖ?
УЕФА назвал лучшего тренера по итогам сезона-2020/21.
Награду получил Томас Тухель, возглавляющий «Челси».
В список номинантов также входили Роберто Манчини (сборная Италии) и Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити»).
- Тухель выиграл с «Челси» Лигу чемпионов.
- В АПЛ команда заняла итоговое 4-е место.
- В Кубке Англии лондонцы дошли до финала, где уступили «Лестеру».
Томас Тухель выиграл Лигу чемпионов с «Челси» и получил награду Лучшему тренеру сезона 2020/21 в мужском футболе! #UEFAawards | #жеребьевкаЛЧ pic.twitter.com/o0UjWYN480— УЕФА (@UEFAcom_ru) August 26, 2021