«Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева

Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов.

Причина – задолженности по трансферу нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего в казанский клуб из «Краснодара» в декабре 2019 года.

«Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер, а также наложили запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

РФС снимет запрет с «Рубина», если «Краснодар» получит деньги за трансфер в полном объеме.