Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Примеры?
    2 Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    Тест: насколько круто вы читаете по губам?
    3 Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?
    Тест: знаете ли вы сборную Исландии в лицо?

    «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева

    Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов.

    Причина – задолженности по трансферу нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего в казанский клуб из «Краснодара» в декабре 2019 года.

    «Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер, а также наложили запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

    РФС снимет запрет с «Рубина», если «Краснодар» получит деньги за трансфер в полном объеме.

    • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
    • В этом сезоне РПЛ он провел 3 матча.
    • 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: сайт РФС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +276

      semm 9 минут назад

      Я думал что только моя жена может накопить пени на долг, а тут целый "Рубин" весь в долгах

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9394

      Вомбат 14 минут назад

      С чего это вдруг мертвый игрок стоит 2.8 млн евро? С того, что его Рубин купил за эти деньги? То есть достаточно развести каких-то околофутбольных лохов, для того, чтобы футболисту повысить стоимость?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1856

      acor94 > Вомбат 4 минуты назад

      это он сейчас так стоит, а вообще Рубин должен за него 7 миллионов

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1784

      Радио1000шумеров 29 минут назад

      Хороший такой чемодан без ручки Рубин купил, тяжелый и неудобный, но, c@кa, дорогой как Louis Vuitton)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +21244

      DOCTOR PENALTY 34 минуты назад

      Дорого этот балбес обошёлся Казани.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88842
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67369
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru