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  • «Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева

«Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева

26 августа 2021, 16:56
7

Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов.

Причина – задолженности по трансферу нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего в казанский клуб из «Краснодара» в декабре 2019 года.

«Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер, а также наложили запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.

РФС снимет запрет с «Рубина», если «Краснодар» получит деньги за трансфер в полном объеме.

  • Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
  • В этом сезоне РПЛ он провел 3 матча.
  • 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.

Источник: сайт РФС
Россия. Премьер-лига Рубин Краснодар Игнатьев Иван
Комментарии (7)
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DOCTOR PENALTY
1629988381
Дорого этот балбес обошёлся Казани.
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Вомбат
1629989621
С чего это вдруг мертвый игрок стоит 2.8 млн евро? С того, что его Рубин купил за эти деньги? То есть достаточно развести каких-то околофутбольных лохов, для того, чтобы футболисту повысить стоимость?
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semm
1629989907
Я думал что только моя жена может накопить пени на долг, а тут целый "Рубин" весь в долгах
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portero
1629992747
купленный товар возврату не подлежит... и что у них так башню сносит, еще играть толком не научился , а корона на голове....
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