«Рубину» запретили регистрировать новичков из-за долгов по трансферу Игнатьева

Я думал что только моя жена может накопить пени на долг, а тут целый "Рубин" весь в долгах
Палата РФС по разрешению споров запретила «Рубину» регистрировать новых футболистов.
Причина – задолженности по трансферу нападающего Ивана Игнатьева, перешедшего в казанский клуб из «Краснодара» в декабре 2019 года.
«Рубин» обязали выплатить «Краснодару» долг и пени за нарушение сроков осуществления оплаты за трансфер, а также наложили запрет на регистрацию новых игроков в качестве обеспечительной меры.
РФС снимет запрет с «Рубина», если «Краснодар» получит деньги за трансфер в полном объеме.
- Игнатьев – воспитанник «Краснодара».
- В этом сезоне РПЛ он провел 3 матча.
- 22-летний Игнатьев стоит 2,8 миллиона евро.