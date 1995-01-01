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    Жеребьевка ЛЧ. «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной» и другие группы

    В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

    Группа А

    «Манчестер Сити»

    «ПСЖ»

    «РБ Лейпциг»

    «Брюгге»

    Группа B

    «Атлетико»

    «Ливерпуль»

    «Порту»

    «Милан»

    Группа C

    «Спортинг»

    «Боруссия» Д

    «Аякс»

    «Бешикташ»

    Группа D

    «Интер»

    «Реал»

    «Шахтер»

    «Шериф»

    Группа E

    «Бавария»

    «Барселона»

    «Бенфика»

    «Динамо» К

    Группа F

    «Вильярреал»

    «Манчестер Юнайтед»

    «Аталанта»

    «Янг Бойз»

    Группа G

    «Лилль»

    «Севилья»

    «Зальцбург»

    «Вольфсбург»

    Группа H

    «Челси»

    «Ювентус»

    «Зенит»

    «Мальме»

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:18
    Комментарии18
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      Рейтинг: +500

      сутулая собака и лисы 42 минуты назад

      у Зенита удобная группа, Челси и Ювентус не дадут заработать очки Мальме, так что питерцам достаточно взять 4 очка против скромных шведов.

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      Рейтинг: +500

      сутулая собака и лисы 43 минуты назад

      группа Б, это ад.

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      Рейтинг: +11127

      DeStar 56 минут назад

      F и G будто группа ЛЕ) да и С туда же

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      Рейтинг: +3111

      Дедуктор 1 час назад

      Группа "Три Б". Бенфика попала в группу с Баварией и Барсой. Это "бомба", в натуре.

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      Рейтинг: +3208

      Fan Loko mik 1 час назад

      Зениту АМИНЬ!!!!

      1
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      Рейтинг: +1295

      Psih86 1 час назад

      Группа B конечно мощь. А у Зенита есть шанс играть весной в ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +14100

      Garrincha58 1 час назад

      странная вообще жеребьёвка в угоду ТВ трансляций УЕФА разводит сильные команды и поэтому получаются такие сильные группы и откровенно слабые чтобы заработать много бабла и конкурировать с Супер лигой которая всё равно когда нибудь появится и может тогда нашим да и другим средним командам Европы будет полегче

      1
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      Рейтинг: +11482

      Hektor 84 > Garrincha58 1 час назад

      Даже более чем странная! Нигрил со стеклянными глазами достает шары Интер, Реал и Шахтер. Была бы Боруссия М точно бы ее четвертой вытянул. Не жеребьевка , а срань какая то. Два года подряд Интер с Барсой, теперь два года подряд Интер с Реалом сводят.

      1
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      Рейтинг: +1147

      Sedoi_Goblin 1 час назад

      МЮ и Вильярреал... Где-то было недавно..

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      Рейтинг: +14100

      Garrincha58 1 час назад

      Шахтёр уже в ЛЕ и может опять встретиться с Монако

      1
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      Рейтинг: +2907

      m40 2 часа назад

      Очко со шведами могут зацепить

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