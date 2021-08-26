Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Жеребьевка ЛЧ. «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной» и другие группы

Жеребьевка ЛЧ. «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной» и другие группы

26 августа 2021, 20:18
19

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.

Группа А

«Манчестер Сити»

«ПСЖ»

«РБ Лейпциг»

«Брюгге»

Группа B

«Атлетико»

«Ливерпуль»

«Порту»

«Милан»

Группа C

«Спортинг»

«Боруссия» Д

«Аякс»

«Бешикташ»

Группа D

«Интер»

«Реал»

«Шахтер»

«Шериф»

Группа E

«Бавария»

«Барселона»

«Бенфика»

«Динамо» К

Группа F

«Вильярреал»

«Манчестер Юнайтед»

«Аталанта»

«Янг Бойз»

Группа G

«Лилль»

«Севилья»

«Зальцбург»

«Вольфсбург»

Группа H

«Челси»

«Ювентус»

«Зенит»

«Мальме»

Источник: «Бомбардир»
Лига чемпионов Манчестер Сити Атлетико Интер Бавария Челси ПСЖ Ливерпуль Реал Барселона Манчестер Юнайтед Аталанта Ювентус Зенит Шахтер Милан
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
xrrrx
1629997373
в этот раз решили Зениту подкинуть самых сильных соперников что бы последнему месту в группе ни кто не удивлялся?)
Ответить
Hektor 84
1629997610
Пи зда члиниту!!!
Ответить
m40
1629998119
Очко со шведами могут зацепить
Ответить
Garrincha58
1629998858
странная вообще жеребьёвка в угоду ТВ трансляций УЕФА разводит сильные команды и поэтому получаются такие сильные группы и откровенно слабые чтобы заработать много бабла и конкурировать с Супер лигой которая всё равно когда нибудь появится и может тогда нашим да и другим средним командам Европы будет полегче
Ответить
Fan Loko mik
1629999306
Зениту АМИНЬ!!!!
Ответить
Дедуктор
1630001621
Группа "Три Б". Бенфика попала в группу с Баварией и Барсой. Это "бомба", в натуре.
Ответить
DeStar
1630001973
F и G будто группа ЛЕ) да и С туда же
Ответить
сутулая собака и лисы
1630002800
у Зенита удобная группа, Челси и Ювентус не дадут заработать очки Мальме, так что питерцам достаточно взять 4 очка против скромных шведов.
Ответить
Oldtrafford83
1630039605
Надо потопить жёлтую подлодку и желательно 2 раза)) С Аталантой будут отличные матчи)
Ответить
paracetamol
1630046150
Жаль нам Барсы или Реала не попало! Вот кого разделать хотелось бы!
Ответить
Главные новости
РПЛ. «Рубин» победил «Динамо Мх», забив 3 гола
22:01
5
Игрок «Оренбурга» Куль: «Мне кажется, что пенальти не было»
21:44
5
Карседо: «Спартаку» не повезло, сами допустили ошибку, из-за которой пропустили гол»
21:21
8
Моуринью высказался о разгроме «Малаги»
21:04
Комментарий Даку после первого гола за «Спартак»
20:53
4
Тренер «Оренбурга»: «Игроки «Спартака» с криками падали на поле и просили 9 пенальти»
20:43
27
АПЛ. Хет-трик Фернандеша помог «Манчестер Юнайтед» одержать первую победу в сезоне
20:28
ФотоСаудовский клуб приобрел нападающего сборной Англии за 60+ миллионов
20:17
Карседо прокомментировал ничью «Спартака» с «Оренбургом»
19:53
15
Кахигао: «Вы видели судейство сегодня и во вчерашнем матче – большая разница»
19:50
19
Все новости
Все новости
В «Сабахе» прокомментировали результаты жеребьeвки общего этапа ЛЧ
Вчера, 14:06
1
Президент «Галатасарая» оценил готовность Батракова к матчам с «Барселоной» и «ПСЖ»
28 августа
4
Вратарь команды РПЛ заявил, что его клуб опередил бы «Реал» в Лиге чемпионов
28 августа
7
Реакция Губерниева на противостояние Сафонова и Батракова в Лиге чемпионов
27 августа
ВидеоРПЛ – Батракову: «Будет ли реванш с «Барселоной»?»
27 августа
Батраков двумя словами описал итоги жеребьевки Лиги чемпионов
27 августа
5
Итоги жеребьевки общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
27 августа
6
«ПСЖ» Сафонова сыграет в ЛЧ с «Галатасараем» Батракова
27 августа
«Я дерьмовый тренер»: Фонсека из «Лиона» – после вылета из ЛЧ
27 августа
4
Игроки «Фенербахче» избили тренера «Лиона» после матча ЛЧ
27 августа
5
Пятеро россиян сыграют на общем этапе Лиги чемпионов
27 августа
1
В общем этапе ЛЧ сыграют четыре клуба-дебютанта
27 августа
1
Все 36 участников общего этапа Лиги чемпионов
27 августа
1
Николич вывел свою команду в общий этап Лиги чемпионов
27 августа
2
Определились 32 из 36 участников общего этапа Лиги чемпионов-2026/27
26 августа
ЛАСК впервые пробился в общий этап ЛЧ, отыгравшись после 0:3 в первом матче
26 августа
«Буде-Глимт» Хайкина вышел в общий этап ЛЧ во второй раз подряд
25 августа
Азербайджанский «Сабах» с тремя российскими футболистами впервые в истории вышел в общий этап ЛЧ
25 августа
10
Кроос сказал, кто должен получить «Золотой мяч» в 2026 году
25 августа
2
«Шахтер» выбрал стадион для домашних матчей Лиги чемпионов
21 августа
3
2 российских игрока заявлены на раунд плей-офф еврокубков
18 августа
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
16 августа
2
«Шахтер» намерен проводить домашние матчи на «Стэмфорд Бридж»
15 августа
3
Российский игрок подпишет контракт с участником ЛЧ
13 августа
Платини назвал Сафонова «решетом»
12 августа
10
«Црвена Звезда» объявила об отставке Станковича
12 августа
Реакция Мостового на увольнение Станковича из «Црвены Звезды»
12 августа
Клуб с российским вратарем попал в общий этап Лиги Европы
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+