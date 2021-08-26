Жеребьевка ЛЧ. «Манчестер Сити» встретится с «ПСЖ», «Бавария» – с «Барселоной» и другие группы

В Стамбуле состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов сезона-2021/22.
Группа А
«Манчестер Сити»
«ПСЖ»
«РБ Лейпциг»
«Брюгге»
Группа B
«Атлетико»
«Ливерпуль»
«Порту»
«Милан»
Группа C
«Спортинг»
«Боруссия» Д
«Аякс»
«Бешикташ»
Группа D
«Интер»
«Реал»
«Шахтер»
«Шериф»
Группа E
«Бавария»
«Барселона»
«Бенфика»
«Динамо» К
Группа F
«Вильярреал»
«Манчестер Юнайтед»
«Аталанта»
«Янг Бойз»
Группа G
«Лилль»
«Севилья»
«Зальцбург»
«Вольфсбург»
Группа H
«Челси»
«Ювентус»
«Зенит»
«Мальме»
Источник: «Бомбардир»