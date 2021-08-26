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  • Семак – о жеребьевке ЛЧ: «Челси» – явный фаворит по результатам и по игре»

Семак – о жеребьевке ЛЧ: «Челси» – явный фаворит по результатам и по игре»

26 августа 2021, 23:51
8

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

«Жребий как жребий. В первой и второй корзине любая команда высокого уровня. Понятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме», но познакомимся поближе.

«Челси» – явный фаворит по результатам и по игре. «Ювентус» – команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики, если будет возможность, придут посмотреть на игры команд.

По «Мальме» посмотрим, но, сами знаете, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает», – сказал Семак.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига чемпионов Зенит Челси Ювентус Мальме Семак Сергей
Комментарии (8)
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paracetamol
1630013400
«Челси» – явный фаворит... Ты чего, до игры обделался чтоль, как в прошлом году? Опять автобус будешь выставлять с известным результатом. Пора гнать тебя, если обделаешься и сейчас, иди Уфу тренируй, ей Челси с Ювой не светят!
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portero
1630034830
Семак явный аутсайдер...
Менять его надо не получается из него тренера, мучается мужик. Хотя в РПЛ чемпионства штампует, тоже результат неплохой...
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maratagliulin
1630044449
Соломку уже постелил....
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paracetamol
1630046687
Мозги включай Серега, мозги у тебя должны шевелиться. А вот этого тебе не хватает, от того и Фуфу обыграть не можешь! Бразил правильно используй. Инглы тупые, да и ч-ж у них полно, а те еще тупее, по одному коридору только бегать могут, никакой инициативы. Твои мелкие бразилы должны между ними пробегать, пока они, тупые, ничего не поняли, и голы забивать! Думай, Серега, думай. Надо удивить тупых новой тактикой!
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jek718875
1630053689
В Лиге чемпионов слабых команд не бывает, сказал С.СЕМАК и посмотрел на эмблему "ЗЕНИТ"
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Edward52
1630053714
Дай Бог Зенит сыграет в ничью с Мальме, остальные игры сдадут бесславно.
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zigbert
1630055876
Челси был и без того силен а теперь там еще и Лукаку.
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