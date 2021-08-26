Семак – о жеребьевке ЛЧ: «Челси» – явный фаворит по результатам и по игре»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

Петербуржцы попали в квартет H.

Они сыграют с «Челси», «Ювентусом» и «Мальме».

«Жребий как жребий. В первой и второй корзине любая команда высокого уровня. Понятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме», но познакомимся поближе.

«Челси» – явный фаворит по результатам и по игре. «Ювентус» – команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики, если будет возможность, придут посмотреть на игры команд.

По «Мальме» посмотрим, но, сами знаете, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает», – сказал Семак.