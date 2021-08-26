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    Семак – о жеребьевке ЛЧ: «Челси» – явный фаворит по результатам и по игре»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов.

    «Жребий как жребий. В первой и второй корзине любая команда высокого уровня. Понятно, что ни «Челси», ни «Ювентус» в представлении не нуждаются. В меньшей степени знакомы с «Мальме», но познакомимся поближе.

    «Челси» – явный фаворит по результатам и по игре. «Ювентус» – команда знакома всем, многолетний лидер чемпионата Италии. Конечно, болельщики, если будет возможность, придут посмотреть на игры команд.

    По «Мальме» посмотрим, но, сами знаете, в Лиге чемпионов слабых команд не бывает», – сказал Семак.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    26.08.2021 23:51
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