Головин в пятницу присоединится к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение сборной России в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба РФС.

«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа», – сообщил генсек РФС Александр Алаев.