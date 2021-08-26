Головин в пятницу присоединится к сборной России

Полузащитник «Монако» Александр Головин прибудет в расположение сборной России в пятницу, 27 августа, сообщает пресс-служба РФС.
«Благодарны футбольному клубу «Монако», который согласился отпустить Александра в сборную. Он присоединится к команде 27 августа», – сообщил генсек РФС Александр Алаев.
- Изначально планировалось, что Головин присоединится к национальной команде 30 августа.
- Из-за удаления в 3-м туре Лиги 1 Головин пропустит матч с «Труа», который состоится 29 августа.
Источник: сайт РФС