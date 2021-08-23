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  • Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

23 августа 2021, 16:45
31

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что президент «Зенита» Александр Медведев предложил ввести тариф на легионерские места.

«Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно.

Может нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает – давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – цитирует Иванова «Р-Спорт».

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Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Иванов Григорий Медведев Александр
Комментарии (31)
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JTherry
1629728018
дядя Гриша, с газпромом надо торговаться - по 80 лимонов рублей за каждое место...)
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sерж
1629729667
как вариант, заплатить какому-нибудь новичку рпл за одно легионерское место, примерно 5 лямов евро. Может клубы будут меньше банкротится На 1 сезон, дальше по новой
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SMITHI
1629730058
Бомжатня в своём репертуаре.
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волчарик
1629730366
Да отмените уже лимит ко всем чертям.Молодежка на евро показала,что стоят на халяву попадающие в состав.
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portero
1629732281
Если деньги ройлут в клубы где легионеров меньше, то это соваем неплохо, тогда надо лимит 8 легов оставлять, тогда часть богатых клубов поделится деньгой с теми у кого наши играют...
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Иван Петров 1986
1629732306
Бомжи в своем амплуа - купи продай.
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Вомбат
1629733400
Иванов -- сторонник сохранения лимита, и я обычно возражаю ему. Но тут поддержу. Медведев еще больший профан в футболе, чем Иванов. На покупку легионеров нужен налог в фонд развития массового футбола в России. И больше ничего. Ни лимита, ни выкупа.
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R_a_i_n
1629734445
Кто бы сомневался, что именно руководство бомжей придумает такую шляпу.
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Persona_non_Grata
1629734675
Привыкли питерские , что всё покупается - купленные матчи , судьи , чемпионства , теперь еще и ПРАВА на легионеров . Кстати не плохая идея еще не нужные очки покупать - не хватает тебе до чемпионства или до ЛЧ места пары очков , купи их у условного Ахмата , которому пох на каком месте финишировать - на 8-ом или 9-ом )))
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Loko_Roma
1629743836
Барыгам лишь бы продать купить, талантливые руководители, с отрицательным ростом прибыли за 20 лет
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