Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что президент «Зенита» Александр Медведев предложил ввести тариф на легионерские места.

«Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно.

Может нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает – давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – цитирует Иванова «Р-Спорт».

Предложение Медведева поддержал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов .

. Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»