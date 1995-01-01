Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

Это бред. Потом начнется "А мы тоже хотим продать свое место. А почему у тех-то взяли 3 места, а у нас ни одного?". За лишних легионеров штраф. Сумма штрафа распределяется дополнительными призовыми среди клубов, кто в лимит уложился. У кого россиян больше, тот больше денег и получит. Также штрафы за отсутствие воспитанников. Будет Зенит, которому пофиг, который заплатит за легионеров, за отсутствие воспитанников и так далее. А клубы попроще будут стараться подписывать россиян, чтобы лишних денег за счет Зенита заработать. И клубам плюс, и мотивация ставить россиян есть, и на Зенит не давят с его амбициями российского ПСЖ.
Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что президент «Зенита» Александр Медведев предложил ввести тариф на легионерские места.
«Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно.
Может нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает – давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – цитирует Иванова «Р-Спорт».
- Предложение Медведева поддержал гендиректор «Уфы» Шамиль Газизов.
- Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».
- Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»