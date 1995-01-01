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    Президент «Урала»: «Медведев из «Зенита» предложил покупать легионерские места. Но это же неправильно»

    Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что президент «Зенита» Александр Медведев предложил ввести тариф на легионерские места.

    «Что касается лимита на легионеров, есть разные точки зрения. Но мы только второй год играем с нынешним лимитом. Давайте доиграем сезон, давайте посмотрим по итогам сезона, проанализируем, сколько иностранцев на поле выходило, сколько нам нужно.

    Может нам и не нужно больше иностранцев? А то там сейчас Александр Иванович Медведев из «Зенита» предлагает – давайте будем покупать места у тех клубов, кому они не нужны. Ну давайте завтра места покупать, еще что-то покупать! Но это же все неправильно», – цитирует Иванова «Р-Спорт».

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Сегодня, 16:45
    Комментарии15
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      Рейтинг: +21233

      bset 11 минут назад

      Это бред. Потом начнется "А мы тоже хотим продать свое место. А почему у тех-то взяли 3 места, а у нас ни одного?". За лишних легионеров штраф. Сумма штрафа распределяется дополнительными призовыми среди клубов, кто в лимит уложился. У кого россиян больше, тот больше денег и получит. Также штрафы за отсутствие воспитанников. Будет Зенит, которому пофиг, который заплатит за легионеров, за отсутствие воспитанников и так далее. А клубы попроще будут стараться подписывать россиян, чтобы лишних денег за счет Зенита заработать. И клубам плюс, и мотивация ставить россиян есть, и на Зенит не давят с его амбициями российского ПСЖ.

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      Рейтинг: +11421

      Hektor 84 12 минут назад

      Один идиот ответил другому на всю голову *** утому

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      Рейтинг: +16263

      JTherry 20 минут назад

      дядя Гриша, с газпромом надо торговаться - по 80 лимонов рублей за каждое место...)

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      Рейтинг: +4107

      TOMSON > JTherry 9 минут назад

      Как минимальную цену миллион евро поставить. А потом торги. Чем меньше мест продают тем и цена дороже.

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      Рейтинг: +4107

      TOMSON 23 минуты назад

      Хотелось бы уточнений. У кого покупать? Если у РФС, то нафиг надо, а вот если например у той же Уфы... Те у условного Зенита станет заявка 9, а в Уфе 7 то это даже интересно. Но опять же очень многое зависит от мелочей

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      Рейтинг: +666

      xrrrx 26 минут назад

      Ахаха) Как знал что Зенит предложил это всё))

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      Рейтинг: -212

      Аден 30 минут назад

      А бЗденитовской мразоте по фигу. Они цуки позорные.

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      Рейтинг: +331

      пега > Аден 14 минут назад

      сало пришло , навоз накидывать .

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      Рейтинг: +3702

      Semenycch 33 минуты назад

      В предложении Зенита есть разумное зерно. Если клуб готов платить немало валютой за трансфер иностранного игрока, то почему перед этим не заплатить в РФС налог за место легионера в клубе?

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      Рейтинг: +2190

      Чермындыр > Semenycch 9 минут назад

      В чем оно разумное? В том что Зенит, обладая огромной кучей бабла, тут же купит себе максимальную квоту, а условный Ростов будет довольствоваться сирыми и убогими игрочками с Российским паспортом?

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      Рейтинг: +3702

      Semenycch > Чермындыр 46 секунд назад

      Тот факт, что все клубы мира имеют разный достаток неоспорим. Могут приглашать разных игроков. Полная отмена лимита, как любая революция, приведет к полному краху Российского футбола. Лимит должен быть отменен постепенно, вдумчиво и предложение Зенита нужно обсудить.

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      Рейтинг: +5917

      Томик 39 минут назад

      Ну почему неправильно. Можно дополнительно к этому принять одинаковые бюджеты для клубов и одни будут на своих молодых деньги тратить, другие на легионерские места тратить их. А легионерские места должны по разному стоить для разных клубов. Чем выше в итоговой таблице прошлого чемпионата - тем выше стоимость места для этого клуба, а разница между стандартной стоимостью места легионера и стоимостью для конкретного клуба не клубу продающему, а на детские спорт школы. Вариантов масса. Но надо, чтобы работало, а для этого чем проще, тем лучше. Отменить лимит к хренам - может хоть пахать начнут доморощенные за место в составе.

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      Рейтинг: +3702

      Semenycch > Томик 34 минуты назад

      Чушь. Если у клуба нет денег на легионеров, то этот клуб вполне может подписывать Российских и прочих разрешенных игроков. Суммы для всех должны быть одинаковыми.

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      Рейтинг: +11421

      Hektor 84 > Semenycch 13 минут назад

      Тогда пусть бзенит пусть отлипнет от Газпрома. Посмотрим сколько протянет и кого будет покупать! Иди умойся малолетка!!!

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      Рейтинг: +13518

      KLIM777 47 минут назад

      отмените сраный лимит и поиграйте 3 года так, пусть каждый решает кому сколько выпускать. А такие как Игнатьев будут заканчивать с карьерой

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