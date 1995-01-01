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    Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

    Стало известно, какой клуб РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места у других команд лиги.

    По информации журналиста Сергея Егорова, с предложением о выкупе легионерских мест выступил представитель «Зенита». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

    Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
    • Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 15:55
    Комментарии19
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      Рейтинг: +586

      mama1991 2 минуты назад

      Честно, ваще покуй! дело в самой корневой системе развития футбола, рпл это отдельное болото, которому мало что поможет, эта сфера коррупции и зарабатывания денег на мыльном пузыре под названием российский "фудбол" и всем кто рядом с этой кормушкой не нужны изменения, эти коньюнктурщики делают деньги, обеспечивая свои семьи всем необходимым, квартиры детям, хорошее образование итд.... эту лавочку может прикрыть только презик....

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      Рейтинг: +7985

      САДЫЧОК 4 минуты назад

      Совсем обнаглели ! Выкупать лимит ! Зашевелились рысы !Лимит ударит по Агентам и не честным , коррумпированным чиновникам !

      0
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      Рейтинг: +9673

      NewLife 13 минут назад

      Правильное направление мысли у немытых богачей. Я бы пошел дальше: разрешить синиту покупать у соперников право пробития пенальти, право забивания из офсайда, право запрета судьям показывать синиту карточки, индивидуальное право зюбы толкать соперника руками и тд. Как говорили в Нью Васюках: плодотворная дебютная идея.

      1
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      Рейтинг: +2809

      Питерский князь > NewLife 8 минут назад

      Так это же ты. Ты футбол по армянскому радио смотришь!

      0
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      Рейтинг: +2809

      Питерский князь 19 минут назад

      даешь 10+15!

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      Рейтинг: +9673

      NewLife > Питерский князь 12 минут назад

      Ты даешь 10, а потом как бонус даешь зюбе 15 ?

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      Рейтинг: +4055

      rash1959 29 минут назад

      Должно быть так: Клуб с частными деньгами имеет легов сколько хочет (по принципу хозяин-барин). А вот "бюджетники" остаются на лимите, причём на очень жёстком, не более 2-3 легов.
      Пока есть "бюджетный футбол" в стране не будет вообще футбола.
      Во всяком случае РПЛ (обязательно) и ФНЛ должны быть частными.

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      Рейтинг: +1912

      Klaido 44 минуты назад

      вот зачем им выкупать "легионерские места"" у них давно выкуплены все места в руководстве РФС, РПЛ, КДК и судейского корпуса...
      тот же Карась: финал суперкубка УЕФА судит по правилам, как только судит бомжей, - все: словно никогда не читал правила
      если это отобрать у немытых, то и лего-места им не помогут, а, если закрыть стиралку по отмывке ненародного достояния, то и денег на легов не будет)))
      вон, уже 6 очей купили - вошли "спонсорами" в Уфу) продажный Газиз тут же переобулся на ходу, чтобы успеть лизнуть мюллеру, совсем забыл про свои слова прошлогодние в адрес гомосятни)))

      5
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      Рейтинг: +24595

      silver29 45 минут назад

      так они судей уже покупают, доступ к бюджету страны бабла не меряно,

      1
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      Рейтинг: -212

      Аден 1 час назад

      бЗденит цуки позорные.

      1
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      Рейтинг: +331

      пега > Аден 13 минут назад

      вые.пок свиной

      0
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      Рейтинг: +1770

      almanev 1 час назад

      Накуй такой чемпионат

      0
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      Рейтинг: +319

      111Hunter111 1 час назад

      Может сразу чемпионство выкупать?

      8
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      Рейтинг: +1770

      almanev > 111Hunter111 1 час назад

      А ты думаешь как они его брали в 3 предыдущих года?)

      4
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      ...
      Рейтинг: +67

      заткнитемнерот > 111Hunter111 1 час назад

      Блин, ступил, надо было это написать. Гениально.

      1
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      Рейтинг: +2809

      Питерский князь > almanev 19 минут назад

      А сПартаГ 90-ых заработал?
      =)))

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