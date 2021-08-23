Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

Стало известно, какой клуб РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места у других команд лиги.

По информации журналиста Сергея Егорова, с предложением о выкупе легионерских мест выступил представитель «Зенита». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».