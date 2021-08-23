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  • Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

23 августа 2021, 15:55
20

Стало известно, какой клуб РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места у других команд лиги.

По информации журналиста Сергея Егорова, с предложением о выкупе легионерских мест выступил представитель «Зенита». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
  • Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

Источник: телеграм-канал Сергея Егорова
Россия. Премьер-лига Зенит Уфа Газизов Шамиль
Комментарии (20)
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заткнитемнерот
1629724096
Уже даже не палятся.....
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111Hunter111
1629724250
Может сразу чемпионство выкупать?
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almanev
1629724734
Накуй такой чемпионат
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rash1959
1629727482
Должно быть так: Клуб с частными деньгами имеет легов сколько хочет (по принципу хозяин-барин). А вот "бюджетники" остаются на лимите, причём на очень жёстком, не более 2-3 легов. Пока есть "бюджетный футбол" в стране не будет вообще футбола. Во всяком случае РПЛ (обязательно) и ФНЛ должны быть частными.
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NewLife
1629728473
Правильное направление мысли у немытых богачей. Я бы пошел дальше: разрешить синиту покупать у соперников право пробития пенальти, право забивания из офсайда, право запрета судьям показывать синиту карточки, индивидуальное право зюбы толкать соперника руками и тд. Как говорили в Нью Васюках: плодотворная дебютная идея.
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Hektor 84
1629732901
У бзенита еще один фарм появился! А газизка ручонки потирает)))
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qawzsexdr
1629740315
Чем комментаторы воспринимают информацию? Этот пункт из новой реформы, его предложили создатели этой реформы. Похайпить конечно важнее.
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житель СПб
1629745773
Вот жжет у клиентов Спартака! Вот жжет! Понятно, про футбол писать нечего - так давайте другие клубы пытаться троллить?! Да, Новая жизнь, Нектор, и кампания?! Уймитесь уже. Займитесь футболом.
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e.melehov
1629747138
Myжскиe cпоpтивныe кocтюмы за 1390 рyб. 0чeнь бoльшoй выбop, всe в oдну цeну, xоpoшеe кaчecтвo, cтильный дизaйн, в oбщeм caми yбeдитecь, вoт ------ https://yal.su/dty
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BRO_football
1629838548
И что мы получим в итоге? Весь костяк сборной России будет играть в клубах типа Уфы, Крыльев Советов, Урала и Арсенала? В топ-клубах вообще русских не останется!
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