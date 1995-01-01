Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

Честно, ваще покуй! дело в самой корневой системе развития футбола, рпл это отдельное болото, которому мало что поможет, эта сфера коррупции и зарабатывания денег на мыльном пузыре под названием российский "фудбол" и всем кто рядом с этой кормушкой не нужны изменения, эти коньюнктурщики делают деньги, обеспечивая свои семьи всем необходимым, квартиры детям, хорошее образование итд.... эту лавочку может прикрыть только презик....
Стало известно, какой клуб РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места у других команд лиги.
По информации журналиста Сергея Егорова, с предложением о выкупе легионерских мест выступил представитель «Зенита». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.
Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
- Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».