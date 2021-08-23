Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

Стало известно, какой клуб РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места у других команд лиги.
По информации журналиста Сергея Егорова, с предложением о выкупе легионерских мест выступил представитель «Зенита». Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов поддержал эту идею.
Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
- Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».
Источник: телеграм-канал Сергея Егорова