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  • «РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15». За полную отмену – только «Рубин»

«РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15». За полную отмену – только «Рубин»

23 августа 2021, 14:48
18

Стала известна позиция клубов РПЛ по вопросу изменения лимита на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», большинство клубов лиги выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15». Полную отмену лимита на легионеров в РПЛ поддержал только «Рубин».

По информации журналиста Сергея Егорова, возможные изменения могут вступить в силу как минимум через один сезон.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (18)
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Gek Dement
1629720364
10+15 тоже полная фигня. Полумеры. Если хотим на равных с Европой конкурировать, условия существования клубов должны быть равны европейским. А все эти 10+15 обуславливаются тем что проще контролировать количество иностранцев в заявке, чем полностью отменить лимит например и ввести качественные критерии на легов(количество игр за сборную например и т.д.) и контролировать их. РПЛ просто лень работать..
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Горкин Блеванов
1629721003
Через сезон ? Конечно куда торопится ??? сделайте через два или через три сезона, а лучше через пять, а то как то неожиданно
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заткнитемнерот
1629722991
Паспортное лобби во всей красе... Дело не в Сборной, не в игровой практике россиян, дело только и исключительно в системе откатов.
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Artemka444
1629723748
Ничего не меняется Эх жаль Тупизм
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Рубинище
1629726619
10+15 и ещё хз когда- что за маразм-практически ни чего не поменяли, на чуть чуть клубам станет легче.
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talgatnurzhanov2006
1629727305
15+10
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NewLife
1629730756
Еще один гвоздь в крышку гроба нашего футбола. Чиновникам на футбол пофиг. Думаю, если бы голосовали не чиновники, а тренеры, результат был бы другим. Спасибо Слуцкеру, что не пошел на поводу.
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zigbert
1629743027
Лишь бы эти изменения пошли на пользу нашему футболу. Хотелось бы видеть качественных иностранцев а не каких то гастарбайтеров.
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Vitaga
1629757436
надо сделать как в Англии - разрешение на работу там выдается только игрокам сборных отсюда и качественные легионеры. исключение сделать лишь молодым до 21 года. тогда не будет сброда со всего света и прокачав молодого потом перепродать его за большие деньги)
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FanatSerj
1629786746
Долго мнут булки, за этот лимит клубы уже года три назад как бы не позже голосовали, а воз и нынче там, ну и опять же Карпина никто не услышал, он говорил про отсутствие детских тренеров и условий для их появления.
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