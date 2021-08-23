«РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15». За полную отмену – только «Рубин»

Стала известна позиция клубов РПЛ по вопросу изменения лимита на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», большинство клубов лиги выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15». Полную отмену лимита на легионеров в РПЛ поддержал только «Рубин».

По информации журналиста Сергея Егорова, возможные изменения могут вступить в силу как минимум через один сезон.

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

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