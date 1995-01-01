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    «РБ-Спорт»: большинство клубов РПЛ выступили за лимит «10+15». За полную отмену – только «Рубин»

    Стала известна позиция клубов РПЛ по вопросу изменения лимита на легионеров.

    По информации «РБ-Спорт», большинство клубов лиги выступили за смягчение лимита и переход на схему «10+15». Полную отмену лимита на легионеров в РПЛ поддержал только «Рубин».

    По информации журналиста Сергея Егорова, возможные изменения могут вступить в силу как минимум через один сезон.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

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    Источник: «РБ-Спорт»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +460

      Горкин Блеванов 15 минут назад

      Через сезон ? Конечно куда торопится ??? сделайте через два или через три сезона, а лучше через пять, а то как то неожиданно

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      Рейтинг: +3396

      Gek Dement 25 минут назад

      10+15 тоже полная фигня. Полумеры. Если хотим на равных с Европой конкурировать, условия существования клубов должны быть равны европейским. А все эти 10+15 обуславливаются тем что проще контролировать количество иностранцев в заявке, чем полностью отменить лимит например и ввести качественные критерии на легов(количество игр за сборную например и т.д.) и контролировать их. РПЛ просто лень работать..

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      Рейтинг: +135

      bomilazdeshnii 39 минут назад

      Фактически - отмена лимита.

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      Рейтинг: +13513

      KLIM777 > bomilazdeshnii 38 минут назад

      пусть уроды борются за место, а не прохлаждаются как бараны смотря на ворота

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