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  • Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

23 августа 2021, 12:38
12

Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об инициативе по отмене лимита на легионеров в РПЛ.

«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Дюков Александр
Комментарии (12)
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GoldPlayFIFARus9
1629712079
Да не, зачем? Нормально же идём, почти на равных соперничаем с Австрией, Шотландией, Швейцарией и Украиной в рейтинге. Игроки дубля получают за месяц полугодовую зарплату работяг и ездят на тачках премиум класса, зачем их лишать такой возможности за нужный паспорт? Не раскачивайте лодку, надо просто немного подождать
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Чермындыр
1629712529
Если в стране волейбольная, хоккейная, гандбольная школы хорошие, то и команды на мировых первенствах и олимпиадах играют хорошо, и игроки уезжают в лучшие лиги мира. А если школа так себе, как в баскетболе например, то играют только клубы с легионерами.
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Derzkiy1
1629712617
Отличная новость !!!!!! Мажорики наши футболисты на землю спустятся )))
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ilichkadr
1629713172
Да здравствует чемпионат Африки и её окрестностей.
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ВетеR
1629713523
Хана Дзюбам,Джикиям,Зобниным
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rash1959
1629714141
Думаю, что "10+15" было бы достаточно.
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alp
1629717662
оооо... неужели! главное, теперь не обложить это решение всякими доп требованиями и условиями, которые обнулят это решение..
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NewLife
1629719906
Согласен, отмена лимита назрела, пора зюбу на Холанда менять.
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Hektor 84
1629729237
Главное после отмены лимита не пускать в РФ работорговца Селюка со своими мартыхаями
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