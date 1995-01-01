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    Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

    Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об инициативе по отмене лимита на легионеров в РПЛ.

    «Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.

    В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +11707

      ВетеR 10 минут назад

      Хана Дзюбам,Джикиям,Зобниным

      0
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      Рейтинг: +11652

      ilichkadr 16 минут назад

      Да здравствует чемпионат Африки и её окрестностей.

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      Рейтинг: +2509

      Derzkiy1 25 минут назад

      Отличная новость !!!!!! Мажорики наши футболисты на землю спустятся )))

      1
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      Рейтинг: +2189

      Чермындыр 26 минут назад

      Если в стране волейбольная, хоккейная, гандбольная школы хорошие, то и команды на мировых первенствах и олимпиадах играют хорошо, и игроки уезжают в лучшие лиги мира. А если школа так себе, как в баскетболе например, то играют только клубы с легионерами.

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      Рейтинг: +5055

      GoldPlayFIFARus9 34 минуты назад

      Да не, зачем? Нормально же идём, почти на равных соперничаем с Австрией, Шотландией, Швейцарией и Украиной в рейтинге. Игроки дубля получают за месяц полугодовую зарплату работяг и ездят на тачках премиум класса, зачем их лишать такой возможности за нужный паспорт? Не раскачивайте лодку, надо просто немного подождать

      2
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      Рейтинг: +21230

      bset 38 минут назад

      Смотрите в следующем сезоне: "Как одни глупым решением, а потом его запоздалой отменой дважды убить российский футбол". Взяли лимитом ценность наших поленьев подняли, а теперь отменой лимита привезут в РПЛ кучу иностранцев. Готов поспорить, топ-3 команды РПЛ будут играть исключительно иностранцами в составе)

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      Рейтинг: +4756

      Ганнибал Лектор > bset 15 минут назад

      Важен подход. Как клуб воспользуется ситуацией. Как сейчас помню: в победном для Зенита сезоне КУЕФА 2007-2008 в составе команды играли преимущественно россияне (без давления лимита).
      Они в конкурентной среде (без лимита) пробили себе дорогу и в клубе, и в сборной.
      Лимит - зло, он развращает. Паспортисты перестают предъявлять требования к себе и деградируют. А теперь, чтобы получить те же контракты им придется пахать как на поле, так и на тренировках.
      Зачем уговаривать работать условного Игнатьева, если можно купить условного Азмуна. Причем примерно за те же деньги. (Когда Зенит покупал Азмуна за 10+2, Игнатьев на трансфермаркте стоил 9,5)...

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