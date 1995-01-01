Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

Хана Дзюбам,Джикиям,Зобниным
Президент РФС Александр Дюков в эфире телеканала «Россия 24» рассказал об инициативе по отмене лимита на легионеров в РПЛ.
«Предложение касается изменения подхода к определению количества легионеров. По сути, можно говорить об отказе от лимита на легионеров в принципе.
В 2008 году легионеры играли больше, чем в сезоне-2020/21. Тем не менее наша национальная сборная выступила лучше», – сказал Дюков.
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.