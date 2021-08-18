Eurostavka: спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома». Она вложит в клуб миллиард рублей

«Уфа» вскоре обзаведется новым спонсором. Им станет организация «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома».
Эта российская нефтехимическая компания владеет крупным производственным комплексом нефтепереработки. Размер готовящихся инвестиций в «Уфу» – миллиард рублей.
- «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
- Ближайший соперник – «Зенит».
- В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.
Источник: Eurostavka
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