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  • Eurostavka: спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома». Она вложит в клуб миллиард рублей

Eurostavka: спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома». Она вложит в клуб миллиард рублей

18 августа 2021, 19:08
68

«Уфа» вскоре обзаведется новым спонсором. Им станет организация «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома».

Эта российская нефтехимическая компания владеет крупным производственным комплексом нефтепереработки. Размер готовящихся инвестиций в «Уфу» – миллиард рублей.

  • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
  • Ближайший соперник – «Зенит».
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

Источник: Eurostavka

Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (68)
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Derzkiy1
1629305478
Ещё один фарм клуб ….
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insider_retro
1629306527
Видимо, у газовиков нынче с газом всё зашибись, - даже на футбол решили ярд отслюнявить... Наверное больше нЕкуда инвестировать...
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Snek
1629307523
Сказ о том как Газизов Миллера развёл. Ярд за 6 очков в РПЛ, вы чо там курите ребята?
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NewLife
1629307645
Был Оренбург, теперь Уфа. Госкомпания Газпром плодит бастардов на народные деньги.
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Муруал
1629307669
Это радует. Надеюсь,Уфа сможет стабильно выступать в премьер-лиге и составит конкуренцию московским клубам.
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Алехсбургер.
1629308131
Тоска какая. С вами. Псарня.
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BRO_football
1629309223
Оренбург вылетел в ФНЛ и вряд ли вернётся. Так что Зениту нужен новый поставщик очков в РПЛ. Миллиард рублей за 6 очков - отличная сделка! Браво, Газпром!
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ySS
1629310013
Ещё пару команд купить гаспрому, и можно свой чемпионат проводить. А так, 24 гарантированных очка для любимого клуба милера
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Fusballer
1629310980
Ну вот и ещё один филиал Зенита) Можно смело в новом сезоне новые рекорды ставить)
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JTherry
1629321653
теперь из ФНЛ надо подтянуть Газовики из Оренбурга и Томи и чемпионат "газпрём - мечты сбываются" можно и... не начинать... семь фармов - сдались без боя... аплодисменты в студию, плиз...) и Шамиль добросил свою "перчатку", куда мечтал!
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