Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    2 Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    Тест: что вы знаете об игроках сборной России?
    3 Тест: угадай футболиста по прическе
    Тест: угадай футболиста по прическе

    Eurostavka: спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома». Она вложит в клуб миллиард рублей

    «Уфа» вскоре обзаведется новым спонсором. Им станет организация «Газпром нефтехим Салават», входящая в структуру «Газпрома».

    Эта российская нефтехимическая компания владеет крупным производственным комплексом нефтепереработки. Размер готовящихся инвестиций в «Уфу» – миллиард рублей.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • Ближайший соперник – «Зенит».
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Eurostavka

    Сайт о ставках и букмекерских конторах с новостями о футболе и инсайдами. На нем работает журналист Иван Карпов, первым сообщивший о переходе Александра Кокорина в «Спартак».

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:08
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +8485

      Cleaner 8 минут назад

      Структура Газпрома. То есть в РПЛ появится еще и ЗЕНИТ-3...!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2189

      Челнинец 14 минут назад

      Чтоб Чемпионами быть без проблем так и делается! Сами не можем Газпрем купит

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3631

      Алехсбургер. 18 минут назад

      Давай,придурки,погнали про третий фарм...)

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +8485

      Cleaner > Алехсбургер. 6 минут назад

      Хороший Вы комментарий написали. Сами ведь понимаете, что у Зенита рыльце в пушку. Только вот вслух об этом сказать стесняетесь!..)))

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88596
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67269
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru