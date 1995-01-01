«РБ-Спорт»: новый спонсор вложит в «Уфу» 1 миллиард рублей

Газизов топчик.
Смотря на на то, что поисходило в Спартаке, я даже рад что он оттуда вернулся обратно в Уфу
Стало известно, сколько денег вложит в «Уфу» новый спонсор клуба.
По информации «РБ-Спорт», башкирский клуб получит 1 миллиард рублей инвестиций. Общий бюджет клуба оставит примерно 1,5 миллиарда рублей в год.
Финансировать клуб будет нефтяная компания, но не «Башнефть», как сообщалось ранее.
- «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
- В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.