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    «РБ-Спорт»: новый спонсор вложит в «Уфу» 1 миллиард рублей

    Стало известно, сколько денег вложит в «Уфу» новый спонсор клуба.

    По информации «РБ-Спорт», башкирский клуб получит 1 миллиард рублей инвестиций. Общий бюджет клуба оставит примерно 1,5 миллиарда рублей в год.

    Финансировать клуб будет нефтяная компания, но не «Башнефть», как сообщалось ранее.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 15:44
    Комментарии1
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      Рейтинг: +590

      Rabinovi_ch 17 минут назад

      Газизов топчик.

      Смотря на на то, что поисходило в Спартаке, я даже рад что он оттуда вернулся обратно в Уфу

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