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    «СЭ»: «Башнефть» станет спонсором «Уфы»

    Нефтяная компания «Башнефть» с большой долей вероятности станет новым спонсором «Уфы», сообщает «СЭ».

    Ожидается, что вопрос выбора спонсора башкирского клуба будет решен до конца недели.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 20:30
    Комментарии22
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      Рейтинг: +350

      garet12222 53 минуты назад

      Башнефть сейчас дочка Роснефти, а у Роснефти блокирующий пакет Роснефтегазу принадлежит, которая, в свою очередь, является гос. конторой. так что как висела Уфа на бюджете, так и будет.

      0
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      Рейтинг: +130

      Soccerdealer63 1 час назад

      "Башнефть"? Спонсором "Уфы"?
      Очень "неожиданно"! Но, признаюсь - мы догадывались))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24654

      Боцман59rus 1 час назад

      жёлтые "СЭ" еще сто раз опровергнут

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9310

      житель СПб 1 час назад

      Теперь поклонники Федуна будут говорить, что в Лиге появилась еще одна команда на личные деньги олигарха, никакого отношения не имеющие к бюджету...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1729

      Январь 59 1 час назад

      Через пару лет Уфа будет бороться за пьедестал, потом Башнефть обанкротят и Уфа вернется в ПФЛ. Негоже региональным самозванцами мешать столичным босам делить бабки.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3694

      Semenycch 1 час назад

      В России зачастую именно нефтегазовые клубы способны сводить концы с концами. Поздравляю Уфу!

      0
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      ...
      Рейтинг: +9310

      житель СПб > Semenycch 1 час назад

      "Сводить концы..." Супер сказано про этих бедняков!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +9310

      житель СПб 1 час назад

      Ого! Добро пожаловать в число нефтяных, банковских и других клубов Лиги от естественных монополий! (Зенит, Спартак, Локо, ЦСКА, Сочи, = и вот теперь Уфа.)

      0
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      ...
      Рейтинг: +3694

      Semenycch > житель СПб 1 час назад

      А где Рубин?

      0
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      ...
      Рейтинг: +9310

      житель СПб > Semenycch 1 час назад

      А я про Рубин не в курсе! Просветите, пожалуйста.

      0
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      ...
      Рейтинг: +3694

      Semenycch > житель СПб 1 час назад

      https://www.youtube.com/watch?v=YM3t1o9XVcs

      0
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      ...
      Рейтинг: +24654

      Боцман59rus > житель СПб 1 час назад

      - нижнекамскнефтехим группа компаний
      ТАИФ

      0
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      ...
      Рейтинг: +9310

      житель СПб > Боцман59rus 1 час назад

      То есть половина клубов Лиги?! Так почему наезжают только на Зенит? Так удобнее, чтобы себя прикрыть?! Федуновцы, аауууу!

      0
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      Рейтинг: +3694

      Semenycch > Боцман59rus 1 час назад

      Тебя, Шариков, никто не спрашивал. Закрой хлебало и проходи мимо!

      0
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      ...
      Рейтинг: +24654

      Боцман59rus > житель СПб 1 час назад

      наезжают по другому поводу, тем более потенциальный спонсор Уфы, непосредственно к добыче не имеет никакого отношения, соответственно спонсорские вливания копеечные

      0
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      Рейтинг: +9310

      житель СПб > Боцман59rus 1 час назад

      Готов поспорить. Бензин производит? Цена бензина в РФ соотносительно с другими ценами раза в 2-3 выше, чем в других странах. В Швеции, к примеру, такого нет. Там есть государственная компания Стат-Ойл. Та же история в арабских государствах. А у нас нет ни одного честного - в этом смысле - предприятия. Изобрети кубик Рубика - тогда ты молодец. Раскрути торговую сеть, как Галицкий (и то, если честно? Без коррупции) - опять молодец. А все остальное... Хорошо, хоть для народа зрелища будут обеспечивать. И хлеба...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +50589

      portero 2 часа назад

      правильно делает Губернатор, так сказать в "добровольном" порядке...

      1
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      Рейтинг: +1837

      acor94 2 часа назад

      Епашнефть! Ждём топ преобретений. Как только пошла инфа, что лимит уберут, спонсоры побежали!

      0
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      Рейтинг: +9310

      житель СПб > acor94 59 минут назад

      Может Селихову смогут позволить себе спортивным директором взять?

      0
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      Рейтинг: +10180

      BRO_football 2 часа назад

      Молодцы, Уфа! Пора уже перестать доить местный бюджет и искать себе нормального спонсора!

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      Рейтинг: +9310

      житель СПб > BRO_football 1 час назад

      То есть это теперь - не бюджет?! И ЦСКА - тоже не на бюджетные деньги?! Взрыв печального хохота...

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