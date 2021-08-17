«СЭ»: «Башнефть» станет спонсором «Уфы»

Нефтяная компания «Башнефть» с большой долей вероятности станет новым спонсором «Уфы», сообщает «СЭ».
Ожидается, что вопрос выбора спонсора башкирского клуба будет решен до конца недели.
- «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
- В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.
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Источник: «Спорт-Экспресс»