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«СЭ»: «Башнефть» станет спонсором «Уфы»

17 августа 2021, 20:30
24

Нефтяная компания «Башнефть» с большой долей вероятности станет новым спонсором «Уфы», сообщает «СЭ».

Ожидается, что вопрос выбора спонсора башкирского клуба будет решен до конца недели.

  • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

Глава Башкирии: «Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета, у меня есть претензии к клубу»

Газизов – о претензиях главы Башкирии к «Уфе»: «Недовольство было результатами команды»

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (24)
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portero
1629223231
правильно делает Губернатор, так сказать в "добровольном" порядке...
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житель СПб
1629225685
Теперь поклонники Федуна будут говорить, что в Лиге появилась еще одна команда на личные деньги олигарха, никакого отношения не имеющие к бюджету...
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Боцман59rus
1629226149
жёлтые "СЭ" еще сто раз опровергнут
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Soccerdealer63
1629226349
"Башнефть"? Спонсором "Уфы"? Очень "неожиданно"! Но, признаюсь - мы догадывались))
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garet12222
1629227662
Башнефть сейчас дочка Роснефти, а у Роснефти блокирующий пакет Роснефтегазу принадлежит, которая, в свою очередь, является гос. конторой. так что как висела Уфа на бюджете, так и будет.
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zhenia_trofimov
1629235563
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paracetamol
1629267908
«Башнефть» сама нищая. Только кнутом ее могут заставить финансировать ущербный проект.
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Добрый Бобер
1629270633
- Что делать для пополнения бюджета России? - .башнефть, .уярьгаз!
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jek718875
1629278147
Теперь УФА сможет купить РОНАЛДО
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mustang@1982
1629284752
как только приблизится к топам башнефть обанкротиться ибо москве и питеру не нужны конкуренты при дележке бабла
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