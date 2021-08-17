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  • Глава Башкирии: «Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета, у меня есть претензии к клубу»

Глава Башкирии: «Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета, у меня есть претензии к клубу»

17 августа 2021, 16:56
13

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с финансированием «Уфы».

«Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, поэтому я не могу, как руководитель, лишить регион футбола.

У меня есть претензии к клубу и мы разговаривали об этом с генеральным директором. Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета.

Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать», – сказал Хабиров.

  • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
  • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

Источник: «Башинформ»
Россия. Премьер-лига Уфа
Комментарии (13)
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житель СПб
1629209240
Заголовок: я не собираюсь финансировать из бюджета. В тексте: Поддерживать Уфу будем. Ох уж эти журналюги...
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VGreen
1629209616
Всё правильно, бюджет регионов не должен уходить на оплату миллионных зарплат игроков.
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portero
1629210112
Так сократи кодичество директоров в клубе, оставь 4 человека, а то блин начальников полсотни в итоге сжирают миллионы на зарплаты себе....
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Из Твери Леха
1629214729
поиграли в лиге европы и хватит. сворачивайте лавочку.
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qzma
1629222899
ну да, ну да, лучше вертолет себе купи за 1 лярд (995 млн), это же очень поможет региону в развитии (новость официальная)
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general.lizyukov
1629228130
И правильно
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paracetamol
1629268654
С такой игрой Фуфе много не заработать!
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Vitaga
1629286825
прежний президент выгнал этого кренделя со всех постов и хотел посадить за взятки но тут скрылся в москве и когда москвичи убрали Рахимова вернулся президентом но от этого честнее не стал
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