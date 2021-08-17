Глава Башкирии: «Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета, у меня есть претензии к клубу»

Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с финансированием «Уфы».

«Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, поэтому я не могу, как руководитель, лишить регион футбола.

У меня есть претензии к клубу и мы разговаривали об этом с генеральным директором. Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета.

Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать», – сказал Хабиров.