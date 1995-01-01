Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши подкасты
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    Тест: футболист какой лиги дороже – АПЛ или РФПЛ?
    2 Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    Тест, который не пройти с первого раза: знаете ли вы игроков РФПЛ?
    3 Тест: угадай футболиста по ногам
    Тест: угадай футболиста по ногам

    Глава Башкирии: «Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета, у меня есть претензии к клубу»

    Глава Башкирии Радий Хабиров прокомментировал ситуацию с финансированием «Уфы».

    «Есть некоторые процессы, которые связаны с финансированием профессиональных спортивных клубов. «Уфу» мы поддерживать будем. Эту команду создал не я, поэтому я не могу, как руководитель, лишить регион футбола.

    У меня есть претензии к клубу и мы разговаривали об этом с генеральным директором. Я не собираюсь финансировать «Уфу» из бюджета.

    Все необходимые вопросы я решил. Нужно немного подождать. Все будет хорошо, если команда будет побеждать», – сказал Хабиров.

    • «Уфа» занимает 11-е место в РПЛ по итогам 4 туров.
    • В прошлом сезоне команда избежала вылета в ФНЛ только в последнем туре.

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «Башинформ»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 16:56
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +50580

      portero 16 минут назад

      Так сократи кодичество директоров в клубе, оставь 4 человека, а то блин начальников полсотни в итоге сжирают миллионы на зарплаты себе....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1611

      VGreen 25 минут назад

      Всё правильно, бюджет регионов не должен уходить на оплату миллионных зарплат игроков.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9292

      житель СПб 31 минуту назад

      Заголовок: я не собираюсь финансировать из бюджета. В тексте: Поддерживать Уфу будем. Ох уж эти журналюги...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3373

      FENIX-SL 34 минуты назад

      а че Ред Булл в итоге не покупает ее?

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    88581
    #3
    Рубик Докоян
    77205
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    67261
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru