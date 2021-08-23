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  • Один из клубов РПЛ предложил выкупать легионерские места у других команд

Один из клубов РПЛ предложил выкупать легионерские места у других команд

23 августа 2021, 14:58
12

Клубы РПЛ обсуждают на общем собрании возможное изменение лимита на легионеров.

По информации «РБ-Спорт», один из клубов РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места.

Так, при определенном формате лимита клуб сможет выкупить одно или несколько легионерских мест у другой команды, которая не будет испытывать потребности в легионерах.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

Источник: «РБ-Спорт»
Россия. Премьер-лига
Комментарии (12)
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xrrrx
1629720200
ахахах) Зенит будет у Сочи и НН покупать места получается?)
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Кирилл Михайлов
1629720268
Отменяйте лимит вообще, это пережиток прошлого
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dragon922
1629720692
фк Бомжевик естественно )
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JTherry
1629721131
возможностей для коррупции появится - бери-не хочу...))
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derrik2000
1629721361
Будем угадывать или нет, КАКОЙ КЛУБ предложил выкуп? ))))
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SMITHI
1629721507
БомжПроект решил окончательно поджать под себя Сочи, Уфу, Нижний Новгород, Оренбург. Гггг.
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Олег1204
1629721663
Я не сомневаюсь, что противники лимита будут до конца отстаивать. Примут половинчатое решение которое оставят все по старому.
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dim29
1629729733
Почему-то мне кажется что это Иванов Жора,он может и не такое предложить.
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Hektor 84
1629732138
Идиотское предложение
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