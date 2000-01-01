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    Один из клубов РПЛ предложил выкупать легионерские места у других команд

    Клубы РПЛ обсуждают на общем собрании возможное изменение лимита на легионеров.

    По информации «РБ-Спорт», один из клубов РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места.

    Так, при определенном формате лимита клуб сможет выкупить одно или несколько легионерских мест у другой команды, которая не будет испытывать потребности в легионерах.

    Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.

    Дюков подтвердил предложение РФС отказаться от лимита на легионеров

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: «РБ-Спорт»

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    Сегодня, 14:58
    Комментарии9
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      Рейтинг: +1109

      Олег1204 5 минут назад

      Я не сомневаюсь, что противники лимита будут до конца отстаивать. Примут половинчатое решение которое оставят все по старому.

      0
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      Рейтинг: +48

      SMITHI 7 минут назад

      БомжПроект решил окончательно поджать под себя Сочи, Уфу, Нижний Новгород, Оренбург. Гггг.

      0
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      Рейтинг: +16513

      derrik2000 10 минут назад

      Будем угадывать или нет, КАКОЙ КЛУБ предложил выкуп?
      ))))

      0
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      Рейтинг: +6615

      Fusballer > derrik2000 8 минут назад

      Либо Уфа, либо Урал.

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      Рейтинг: +16258

      JTherry 14 минут назад

      возможностей для коррупции появится - бери-не хочу...))

      0
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      Рейтинг: +41

      dragon922 21 минуту назад

      фк Бомжевик естественно )

      1
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      Рейтинг: +142

      Кирилл Михайлов 28 минут назад

      Отменяйте лимит вообще, это пережиток прошлого

      2
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      Рейтинг: +666

      xrrrx 29 минут назад

      ахахах) Зенит будет у Сочи и НН покупать места получается?)

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      Рейтинг: +460

      Горкин Блеванов > xrrrx 20 минут назад

      Зачем ? Сочи будет в еврокубках бится они легионероов не продадут . ... У "народных" команд , которым не нужны легионеры в пердиве Спартак, ЦСКА, Динамо

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