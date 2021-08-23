Один из клубов РПЛ предложил выкупать легионерские места у других команд

Клубы РПЛ обсуждают на общем собрании возможное изменение лимита на легионеров.
По информации «РБ-Спорт», один из клубов РПЛ предложил установить тариф, позволяющий выкупать легионерские места.
Так, при определенном формате лимита клуб сможет выкупить одно или несколько легионерских мест у другой команды, которая не будет испытывать потребности в легионерах.
Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Лимит касается только заявки команд, а на поле могут выходить хоть все легионеры одновременно.
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Источник: «РБ-Спорт»