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  • Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

23 августа 2021, 16:19
1

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предложении «Зенита» ввести тариф на легионерские места.

«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении.

Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров – остаeтся восемь – но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту.

Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», – сказал Газизов.

  • Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
  • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
  • Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Уфа Зенит Газизов Шамиль
Комментарии (1)
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заткнитемнерот
1629725208
Всё правильно. За Зенитом следят. Но за Уфой и иже с ними никто следить не будет. Потрясающее поле для откатов: и как бы региональный футбол спонсируем, и компенсируем потери доходов агентам наших чад доморощенных. И вроде как и лимита нет, и все довольны. Иосиф Виссарионович, возродитесь, без вас не справиться....
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