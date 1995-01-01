Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

газик редкостный лизоблюд....
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предложении «Зенита» ввести тариф на легионерские места.
«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении.
Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров – остаeтся восемь – но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту.
Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», – сказал Газизов.
- Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
- Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
- Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».
Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею