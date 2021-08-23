Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предложении «Зенита» ввести тариф на легионерские места.

«Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении.

Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров – остаeтся восемь – но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту.

Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», – сказал Газизов.

Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».

Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».

Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею