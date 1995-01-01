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    Газизов – о выкупе легионерских мест: «Предложил другой клуб, а я поддержал»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов высказался о предложении «Зенита» ввести тариф на легионерские места.

    «Один из клубов РПЛ предложил установить тариф, по которому можно выкупить место для легионера? Да, я поддержал эту историю. Можно работать в этом направлении.

    Может, даже не тариф: например, не меняется число легионеров – остаeтся восемь – но если «Уфа» захочет иметь шесть легионеров, то она может отдать квоту.

    Писали, что предложил один из клубов? Предложил другой клуб, а я поддержал. Вопрос по доморощенным не вызвал вопросов: все поддержали 4+4», – сказал Газизов.

    • Ранее стало известно, что большинство клубов РПЛ выступили за лимит по схеме «10+15».
    • Сейчас в РПЛ действует формула «8 иностранцев + 17 россиян».
    • Сообщалось, что спонсором «Уфы» станет структура «Газпрома».

    Журналист Егоров: «Зенит» предложил выкупать легионерские места. Газизов поддержал идею

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 16:19
    Комментарии2
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      Рейтинг: +586

      mama1991 8 минут назад

      газик редкостный лизоблюд....

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      Рейтинг: +68

      заткнитемнерот 1 час назад

      Всё правильно.
      За Зенитом следят. Но за Уфой и иже с ними никто следить не будет.
      Потрясающее поле для откатов: и как бы региональный футбол спонсируем, и компенсируем потери доходов агентам наших чад доморощенных.
      И вроде как и лимита нет, и все довольны.
      Иосиф Виссарионович, возродитесь, без вас не справиться....

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