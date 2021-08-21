Стукалов: «У «Уфы» каждый матч как финал. Другого пути нет»

Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он рад.

– Ничья с чемпионом сравнима с победой?

– Победа никакие эмоции не заменит, в любом случае. Но сегодня мы очень хотели сыграть достойно и сыграли достойно, и мы этому очень рады.

– Уже в четверг игра с «Крыльями Советов». Не сложно будет настроить команду после сегодняшнего эмоционального поединка?

– А я всегда говорю, что мы не делим игры на ЦСКА, «Зенит», «Крылья». У нас каждый матч, как финал. Другого пути у нас нет.

«Уфа» не проиграла «Зениту» 4 из 5 последних очных матчей.

«Зенит» потерял 1-е место в таблице.

«Уфа» идет на 11-м месте.

«Уфа» показала эмоции Стукалова после ничьей с «Зенитом»