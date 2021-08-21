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    Стукалов: «У «Уфы» каждый матч как финал. Другого пути нет»

    Главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался после матча пятого тура РПЛ против «Зенита» (1:1). Он рад.

    – Ничья с чемпионом сравнима с победой?

    – Победа никакие эмоции не заменит, в любом случае. Но сегодня мы очень хотели сыграть достойно и сыграли достойно, и мы этому очень рады.

    – Уже в четверг игра с «Крыльями Советов». Не сложно будет настроить команду после сегодняшнего эмоционального поединка?

    – А я всегда говорю, что мы не делим игры на ЦСКА, «Зенит», «Крылья». У нас каждый матч, как финал. Другого пути у нас нет.

    • «Уфа» не проиграла «Зениту» 4 из 5 последних очных матчей.
    • «Зенит» потерял 1-е место в таблице.
    • «Уфа» идет на 11-м месте.

    «Уфа» показала эмоции Стукалова после ничьей с «Зенитом»

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    Источник: официальный сайт «Уфы»

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    21.08.2021 23:10
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