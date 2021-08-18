Лига чемпионов. «Шериф» забил три безответных мяча загребскому «Динамо»

Молдавский «Шериф» разгромил загребское «Динамо» (3:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

Дубль оформил нападающий Адама Траоре, еще один мяч забил Димитриос Коловос.

Клуб из Молдавии еще ни разу не проходил в основной этап Лиги чемпионов.

Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

Шериф (Молдавия) – Динамо З (Хорватия) – 3:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Траоре, 45; 2:0 – Коловос, 54; 3:0 – Траоре, 80.

Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания) – 2:1 (0:1)

Голы: 0:1 – Уре, 4; 1:1 – Адейеми, 57; 2:1 – Ааронсон, 90.

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