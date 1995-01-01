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    Лига чемпионов. «Шериф» забил три безответных мяча загребскому «Динамо»

    Молдавский «Шериф» разгромил загребское «Динамо» (3:0) в первом матче 4-го отборочного раунда Лиги чемпионов.

    Дубль оформил нападающий Адама Траоре, еще один мяч забил Димитриос Коловос.

    Клуб из Молдавии еще ни разу не проходил в основной этап Лиги чемпионов.

    Лига чемпионов. 4-й отборочный раунд. Первые матчи

    Шериф (Молдавия) – Динамо З (Хорватия) – 3:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Траоре, 45; 2:0 – Коловос, 54; 3:0 – Траоре, 80.

    Зальцбург (Австрия) – Брондбю (Дания) – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Уре, 4; 1:1 – Адейеми, 57; 2:1 – Ааронсон, 90.

    Календарь Лиги чемпионов

    Результаты Лиги чемпионов

    Новый проект о спорте от команды «Бомбардира»: главные темы, лучшие сюжеты – и ничего лишнего

    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +218

      Solist345345 31 минуту назад

      Красавцы. Неожиданно.

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      Рейтинг: +2521

      ySS 39 минут назад

      Сенсация, однако.

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      Рейтинг: +9312

      житель СПб 1 час назад

      Срочно Тирасполь надо принимать в Российскую Федерацию. У нас сразу появится клуб в ЛЧ. Шучу!).

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