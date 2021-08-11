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  • «Нельзя плевать на футбол. Надо напрягаться. Погнали, просыпаемся». «Урал» показал первое обращение Шалимова к команде

«Нельзя плевать на футбол. Надо напрягаться. Погнали, просыпаемся». «Урал» показал первое обращение Шалимова к команде

11 августа 2021, 17:19
9

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов приступил к непосредственному выполнению обязанностей. Он провел первую тренировку в Екатеринбурге.

Пресс-служба показала первое обращение тренера к команде.

  • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
  • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
  • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

Источник: ютуб-канал «Урала»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь
Комментарии (9)
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16tambov36
1628691698
вот напасть то,а спартаку играть с уралом в этом туре...новый тренер новые эмоции...вперед урал!!!!
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jek718875
1628692192
Нельзя так строго с нашими футболёрами, обидятся и начнут сливать...
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Хейтер Аларм
1628693479
Второй Черчесов, речь такая же невнятная!!
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Frankfurt Am Main
1628694530
Спартак или размажет Урал после бенфике ила опять провал полный, ФКСМ весёлая команда..
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Валерий2705
1628694921
Поговорить Игорёк горазд. А вот когда дело до результата доходит, то как то не очень.
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Krasnodar 123
1628698400
О, Наполеончик опять на коне?
Ответить
ArReal
1628701883
Этот алкаш опять с утра накатил? На ****..ешь пробило...
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житель СПб
1628709107
В общем, слова правильные.
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Дедуктор
1628782042
Красавчег! Умным игроком был Шалимов. И тренер - точно не дурак.
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