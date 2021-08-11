«Нельзя плевать на футбол. Надо напрягаться. Погнали, просыпаемся». «Урал» показал первое обращение Шалимова к команде

Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов приступил к непосредственному выполнению обязанностей. Он провел первую тренировку в Екатеринбурге.
Пресс-служба показала первое обращение тренера к команде.
- «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
- Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
- Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.
Шалимов провел первую тренировку в «Урале»
Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»
Источник: ютуб-канал «Урала»