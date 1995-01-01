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    «Нельзя плевать на футбол. Надо напрягаться. Погнали, просыпаемся». «Урал» показал первое обращение Шалимова к команде

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов приступил к непосредственному выполнению обязанностей. Он провел первую тренировку в Екатеринбурге.

    Пресс-служба показала первое обращение тренера к команде.

    • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
    • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

    Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

    Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

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    Источник: ютуб-канал «Урала»

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    Сегодня, 17:19
    Комментарии5
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      Рейтинг: +2373

      Валерий2705 54 минуты назад

      Поговорить Игорёк горазд. А вот когда дело до результата доходит, то как то не очень.

      0
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      Рейтинг: +904

      Frankfurt Am Main 1 час назад

      Спартак или размажет Урал после бенфике ила опять провал полный, ФКСМ весёлая команда..

      0
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      Рейтинг: +1179

      Хейтер Аларм 1 час назад

      Второй Черчесов, речь такая же невнятная!!

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      Рейтинг: +165

      jek718875 1 час назад

      Нельзя так строго с нашими футболёрами, обидятся и начнут сливать...

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      Рейтинг: +55

      16tambov36 1 час назад

      вот напасть то,а спартаку играть с уралом в этом туре...новый тренер новые эмоции...вперед урал!!!!

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