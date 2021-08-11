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    Шалимов провел первую тренировку в «Урале»

    Главный тренер «Урала» Игорь Шалимов приступил к непосредственному выполнению обязанностей. Он провел первую тренировку в Екатеринбурге.

    «Сегодня «Урал» провeл первую тренировку под руководством Игоря Шалимова. Рабочий день начался с общекомандного собрания, на котором Игорь Михайлович обратился к команде. После этого «шмели» вышли на тренировочное поле», – рассказала пресс-служба.

    • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
    • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

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    Источник: твиттер «Урала»

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