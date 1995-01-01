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    Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

    Григорий Иванов, президент «Урала», объяснил назначение на пост главного тренера Игоря Шалимова. Он сменил Юрия Матвеева.

    «Игорь Михайлович – топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат.

    Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи» (0:2)» – сообщил Иванов.

    • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
    • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
    • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 09:22
    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +12288

      paracetamol 11 минут назад

      Шалимов – жоповый тренер, выведет вас в ФНЛ.

      0
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      Рейтинг: +229

      lipatov32 25 минут назад

      Кто кто он? Это зажравшийся лицемерный упырь!!!! Даст он вам результат! Вылет во 2 дивизион!))))

      0
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      Рейтинг: +3482

      Алехсбургер. 45 минут назад

      Редкая топовая тварь. Во всём.

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