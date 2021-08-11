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  • Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

11 августа 2021, 09:22
8

Григорий Иванов, президент «Урала», объяснил назначение на пост главного тренера Игоря Шалимова. Он сменил Юрия Матвеева.

«Игорь Михайлович – топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат.

Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи» (0:2)» – сообщил Иванов.

  • «Урал» набрал 1 очко в 3 стартовых турах РПЛ.
  • Команда идет на 15-м месте в таблице чемпионата.
  • Последним местом работы Шалимова был «Ахмат», откуда он ушел в июле 2020 года.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Урал Шалимов Игорь Иванов Григорий
Комментарии (8)
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Алехсбургер.
1628663685
Редкая топовая тварь. Во всём.
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lipatov32
1628664892
Кто кто он? Это зажравшийся лицемерный упырь!!!! Даст он вам результат! Вылет во 2 дивизион!))))
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paracetamol
1628665763
Шалимов – жоповый тренер, выведет вас в ФНЛ.
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Play
1628677317
Топовый балабол
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portero
1628680176
Где это Шалимов топает, явно слоао топ от глагола топать....
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Ганнибал Лектор
1628689786
Смотря какой результат считать нужным...
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the teacher
1628705289
Григорий ну ёп твою мать! Топовый это Маур, Гвардиола! Шалимов то откуда притопал чтобы его топовым счтали?
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