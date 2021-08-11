Президент «Урала» Иванов: «Шалимов – топовый тренер, даст нужный результат»

Григорий Иванов, президент «Урала», объяснил назначение на пост главного тренера Игоря Шалимова. Он сменил Юрия Матвеева.

«Игорь Михайлович – топовый тренер, который усилит нашу команду. Считаем, что он способен дать нужный результат.

Такое решение мы приняли именно после матча с «Сочи» (0:2)» – сообщил Иванов.